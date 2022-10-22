На Украине русскому языку подписали смертный приговор

Исчезнет не русский язык, а Украина Фото: REUTERS

- Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще. Как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения, - такой пассаж озвучил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов и призвал украинцев учить английский. - Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке.

Можно было бы не обращать внимания на очередное заявление этой выруси, забывшей о собственных исторических корнях, о своей матери, живущей в ЛНР на российскую пенсию, если бы данный манкурт не занимал столь важный пост на нынешней Украине. СНБО – ничуть не менее важный государственный орган, чем то же СБУ. И выполняет схожие карательные функции, готовит санкции, в том числе, и против граждан самой Украины, определяет государственную политику. Помните, как Данилов говорил о необходимости взорвать Керченский (Крымский) мост? Можно привести еще десятки аналогичных примеров.

Бандитское прошлое этого ветеринара дает себя знать и в выборе лексики: "Пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке". Прямо на язык просится вспомнить ветеринарное прошлое Данилова и его познания в этой области, но животные в этом не виноваты, даже лягушки.

Озвучил же это свое высказывание на мове, хотя всю жизнь говорил, пардон, пользуясь его выражением, "квакал" исключительно на родном для него русском. Выходец из Луганска, мэром которого он стал в бандитские 90-е, сейчас он испытывает к своим бывшим землякам лишь ненависть и презрение.

Данилов – ярко выраженный скот, и с ним все ясно до последней мозговой извилины, которые у него, к сожалению, все же имеются, как и у любой человеческой особи. Его высказывание интересно в качестве проявления государственной политики Незалежной по отношению к собственному населению.

Безусловно, на данный момент, как ни запрещай русский язык на этой территории, украинцы все равно будут говорить на нем. Можно вспомнить, например, как те же киевляне или житомирцы вдруг начинают изъясняться на чистейшем русском языке, когда рядом с ними прилетают "Герани" или "Калибры". Или в той же ситуации вдруг на фронте на русском начинают говорить и выражать свои эмоции "захисники Краины" под огнем российской артиллерии. Им, наверное, особенно понравится предложение Данилова.

Впрочем, они в это время будут заняты. Пока в высоких кабинетах Киева будут декларировать уничтожение всего русского на культурном уровне, нацистские боевики Украины станут заниматься истреблением русских в своей стране физически. А в Киеве тем временем, не обращая внимания на такие мелочи, займутся искоренением еще чего-нибудь русского. Например, русских фамилий. Кстати, Данилов, который с легкостью поменял свое русское имя Алексей на Олексий, а имя отца с Вячеслава на Мячеслава, с легкостью откажется и от своей русской фамилии. Манкурт будет только рад этому. Уверен, что тех, кто не поменяет свои фамилии при таком варианте развития событий, он предложит ликвидировать, поскольку они станут представлять "угрозу национальной безопасности".

Вот только не исполнятся его и ему подобных их похабные фантазии.

- Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов – наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку, - оценил инициативу Данилова и его самого глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Вот-вот. Если Данилов сказал, что "русский язык должен исчезнуть с территории" Украины, то будет все с точностью до наоборот – это Украина исчезнет с территории русского языка.