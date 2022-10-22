Главнокомандующий ВМС США проговорился, что страшная война может начаться «сегодня вечером»

Гилдей заявил, что Америка должна быть готовой к войне с Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий Военно-морскими операциями армии США, адмирал Майкл Гилдей заявил, что Америка должна быть готовой к войне с Китаем. По его оценкам, она может разгореться уже в этом году. Причина – претензии Поднебесной на Тайвань.

- На мой взгляд, это должно быть окно 2022 или 2023 года. Мы должны быть готовы к бою сегодня вечером… чтобы выставить самые смертоносные силы, какие только сможем. – сказал он.

Высокопоставленный военный не скрывает, что его оценки базируются на итогах XX съезда Коммунистической партии Китая, только что закончившим свою работу в Пекине.

- И дело не только в том, что говорить председатель КНР Си Цзиньпин. – считает Гилдей. – А в том, как китайцы себя ведут, и что они делают. В последние два десятилетия мы только и видим, что Китай выполняет каждое свое обещание. Причем делают это раньше, чем звучит само заявление о намерении то или иное обещание выполнить.

Обращаясь более чем к 2200 делегатам партсъезда Си Цзиньпин, подтвердил, что Пекин не исключает применения силы для возвращения Тайваня под свой контроль.

- Решение тайваньского вопроса – это дело китайцев, вопрос, который должны решать только китайцы. – сказал он с трибуны.

Напряженность между Вашингтоном и Пекином достигла своей критическое точки после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Китае сочли визит государственного деятеля другого государства на непризнанную территорию нарушением международного права.

Суверенитет Тайваня, население которого составляют китайцы, и бывшего когда-то частью единого Китая, сами США не признают, равно как и подавляющее большинство государств мира. Американские действия в отношении острова многие квалифицируют как один из самых ярких примеров т.н. политики двойных стандартов.