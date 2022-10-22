К специалисту необходимо обратиться, как только вы заметили признаки заикания у ребенка
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Заикание по своей сути — это судорожное состояние мышц речевого аппарата. А также это сложное психофизическое расстройство. У детей этот дефект встречается примерно в пяти процентах случаев. Причем у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. Логопеды отделения медицинской реабилитации РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Прожега и Инесса Тимерханова рассказали о том, как лечить и какие методы профилактики наиболее эффективны.
- Причины возникновения заикания условно можно разделить на предрасполагающие и вызывающие, - объясняют эксперты. - Предрасполагающие часто от нас не зависят, но именно они ослабляют нервную систему ребенка, создают условия, которые могут привести к «сбоям» в работе нервной системы. Это:
* органическое поражение мозга в различные периоды развития ребенка, включая внутриутробный, инфекционные, травматические и другие нарушения при детских заболеваниях (например, меннигит, даже «банальный» грипп, и т.п.);
* внутриутробные и родовые травмы;
* наследственный фактор.
- Также есть данные, то нередко заикание возникает при переучивании леворукости на праворукость, - говорят эксперты. - От двух до четырех лет заикание может спровоцировать ускоренный темп речевого развития, когда проявляется значительное несоответствие между высоким уровнем развития устной речи и недостаточной координацией между речевым дыханием, голосом и артикуляцией.
И в целом общая ослабленность ребенка из-за частых и тяжело протекающих заболеваний, неблагоприятные условия в семье могут также стать причиной срыва нормальной работы нервной системы и фактором возникновения проблемы. Так мы приходим ко второму типу факторов — вызывающих заикание. Ко всему вышеперечисленному можно отнести также психотравмы: дети дошкольного возраста подвержены бурным эмоциональным реакциям больше, чем взрослые, поэтому причиной острого психического травмирования детей может быть любое происшествие: агрессивное животное, транспортная авария, пугающее явление природы, зрелищное мероприятие.
К специалисту необходимо обратиться, как только вы заметили признаки заикания у ребенка
* ребенок произносит добавочные звуки, например, «и-мама», «а-дом»;
* в начале предложения он повторяет первые слоги или слова полностью;
* испытывает трудности перед началом фразы, делает паузы в середине слова или предложения;
* мышцы лица и шеи заметно напряжены;
* голос неожиданно то поднимается, то понижается во время речи;
* ребенок отказывается говорить без видимой причины, не повторяет, когда просят, предпочитает показывать жестами.
И чем раньше начать коррекцию, тем лучше будет ее результат, так как преодоление заикания с возрастом становится сложнее (укрепляется навык неправильной речи, появляются сопутствующие нарушения).
При первых проявлениях заикания следует обращаться в специализированную речевую клинику или центр. Именно там работают дефектологи и логопеды, занимающиеся нарушением плавности речи. Для лечения требуется комплексный подход различных специалистов: не только логопеда, но и психолога и логоритмиста. Их совместная работа должна привести к устранению или ослаблению судорог и расстройств голоса, дыхания и моторики, оздоровлению и укреплению нервной системы и всего организма в целом.
Но первый врач, к которому изначально идут родители заикающегося ребенка, — участковый педиатр. В зависимости от вида проблемы он дает направление к узкоспециализированному врачу: к неврологу или психотерапевту.
Для коррекции могут быть использованы следующие методы (все комплексно или по отдельности, зависит от тяжести заикания)
* работа с врачом-психотерапевтом, занятия с логопедом;
* физиотерапия и рефлексотерапия;
* медикаментозное лечение;
* массаж и ЛФК.
С раннего возраста большую роль в развитии речи у ребенка играет активное подражание речи родителей и других взрослых. И в первую очередь речь окружающих людей должна быть правильной, неторопливой и отчетливой. Кроме того, есть и дополнительные рекомендации:
Не торопите говорить рано. Останавливайте, если пытается говорить слишком быстро: излишняя торопливость малыша говорит о его возбудимости, что может привести к развитию нарушения. Не форсируйте речевое развитие детей, соразмеряйте нагрузки с возрастом ребенка. Не нужно перегружать детей слишком сложными словами или же требовать от них заучивать длинные стихотворения (например, в 3-4 года один-два четверостишия — норма).
Избегайте любых конфликтов, ссор между собой, либо сделайте так, чтобы ребенок не был их свидетелем (и в целом стараться не реагировать на события слишком бурно — избегайте ярких всплеском как позитивных, так и негативных эмоций при ребенке).
Исключите строгие наказания ребенка, запугивание. И ни в коем случае не применяйте физическое наказание.
Обязательно участие родителей в развитии малыша. Читайте ребенку, просите его пересказывать услышанное, поправляйте, когда он говорит неправильно (максимально спокойно и корректно). Если этого не делать, то у таких детей наблюдается отсталость в речевом развитии.
Не перегружайте ребенка в эмоциональном плане походами в кинотеатр, цирк и другие развлекательные учреждения: под впечатлением от увиденного малыш начинает бурно делиться эмоциями. Запинается, пытается быстро что-то сказать, глотает звуки. Появившиеся запинки в речи могут закрепиться и перейти в постоянные.