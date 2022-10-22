«Счет идет на дни»: самый эффективный удар по энергетике заставил Украину взмолиться о помощи

Россия ударила по украинской энергетической системе весьма масштабно Фото: REUTERS

Суббота началась на Украине продуктивно. С прилетов даже не отдельных "Гераней", а целых "букетов". В городах и регионах Украины сначала объявили воздушную тревогу, а потом в некоторых, уже после продуктивной работы беспилотников сигналы воздушной тревоги перестали передавать, потому что пропало электричество. Как это произошло, например, в Ровно. После первой волны ударов началась третья, а в Киеве объявили уже и третью воздушную тревогу. В Одессе электричество вырубилось настолько резко и неожиданно, что прямо на своих маршрутах встали намертво трамваи.

На Украине встали пассажирские поезда, и "Укрзализныця" объявила, что их поведут дальше до станций назначения маневровые тепловозы, которые вскоре выйдут на линии.

Россия ударила по украинской энергетической системе весьма масштабно.

- Масштаб повреждений в результате утренней атаки по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, - заявила компания "Укрэнерго" и постаралась успокоить потребителей из числа населения. - Из-за повреждений есть плановые отключения света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Удивительно, но они уже стараются как-то чем-то замаскировать происходящее. Как может быть "плановое отключение" из-за повреждений в результате ракетных и прочих ударов? Но, наверное, для украинцев сойдет и такое объяснение.

Тем более, что Офис президента Украины и командование ВСУ наверняка отчитаются о десятках, а то и сотнях сбитых российских беспилотниках и ракетах. Правда, никаких доказательств, как обычно, не представят. Хотя в Сети хватает уже свежих роликов, как истребитель ВСУ пускает ракету "воздух-воздух" и она неподалеку от самолета взрывается, а украинская сторона уже назвала это уничтожением российских ракет, никакой ракеты в кадре нет. Эксперты уже объяснили это нештатным срабатыванием и самоликвидацией ракеты. Генштаб ВСУ призывает верить ему на слово, заявив, что с утра ВС России выпустили 33 ракеты, из которых украинской стороне удалось сбить 18. А могли бы и вовсе заявить, как Арестович на днях: "Россия выпустила 12 ракет, 18 из которых удалось сбить". А кто тогда влупил по энергообъектам украинским? Сами себя?

Примечательно, что премьер-министр Украины Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung буквально потребовал в срочном порядке у Германии поставить Киеву ракеты для ПВО IRIS-T и заявил, что "счет идет буквально на дни". Можно даже сказать, что Шмыгаль фактически поставил Берлину ультиматум, как это делали до него экс-посол Украины в ФРГ Мельник и нынешний президент (пока еще) Украины Зеленский. Он пригрозил, что если это требование не будет выполнено, то Европу накроет таким "миграционным цунами" из Украины, что поток беженцев покажется детскими игрушками. Украинцы, лишившиеся светы воды и отопления хлынут в Европу бурным потоком.

Но что-то подсказывает, что в этот раз европейцы вряд ли будут встречать их платами "Добро пожаловать!".