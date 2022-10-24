Как меняется рынок жилья на Урале: новые механизмы и возможности

В столице Урала появился первый арендный проект, который реализует Институт развития. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ.

Примерно каждый десятый квадратный метр в многоэтажках вводится в эксплуатацию на Урале. Об этом на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild, прошедшем в Екатеринбурге, заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Сохранить высокие темпы строительства и создать новое качество жилья позволяют комплексные решения, запуск различных механизмов и инструментов.

По словам Филиппова, в целом по стране за 9 месяцев этого года было запущено строительство 30 млн кв. м многоквартирного жилья. «Поддержать запуски новых проектов на стабильном уровне позволили устойчивый спрос и новые, более совершенные правила финансирования многоквартирного строительства, - отметил он. - ДОМ.РФ использует собственные механизмы для увеличения спроса и предложения на рынке новостроек. Наша работа нацелена на развитие новых территорий в регионах и снижение издержек инвесторов, ускорение строительного процесса и создание комфортной городской среды. Финальная цель здесь - улучшение качества жизни людей».

Среди уже работающих на Урале инструментов - реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ), использование инфраструктурных облигаций, запуск арендных домов.

ПЕРВЫЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В столице Урала появился первый арендный проект, который реализует Институт развития. Идея проекта заключается в том, чтобы арендное жилье выходило на новый, цивилизованный уровень. Это не только готовые для жизни квартиры с новой мебелью и техникой, но и развитая инфраструктура, закрытый двор, детские и спортплощадки, парковка. Арендный дом расположен в жилом комплексе «Южные кварталы», построенном компанией «Брусника», будущим жильцам предлагаются 300 квартир различных планировок: от небольших студий до четырехкомнатных площадью более 100 кв. метров. Екатеринбуржцы смогут воспользоваться и привычными уже для жителей других арендных домов сервисами - от уборки до ухода за домашними питомцами.

В портфеле ДОМ.РФ – 16 арендных проектов в 7 регионах. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ.

Это уже шестнадцатый подобный проект ДОМ.РФ, формат востребован в регионах России.

- Ориентируясь на поставленные президентом задачи, мы учитываем потребности местных властей при решении социальных, экономических задач. Наши проекты - это не просто альтернатива покупке жилья для граждан. Речь идет о комфортных условиях проживания в современных домах, безопасности сделки и прозрачности договорных взаимоотношений, - отметил во время посещения дома Денис Филиппов.

Денис Филиппов: "Каждый десятый квадратный метр в многоэтажках вводится в эксплуатацию на Урале". Фото: пресс-служба ДОМ.РФ.

Он также сообщил журналистам о достижении договоренностей с властями региона о субсидировании арендной ставки для некоторых категорий граждан, которые будут платить 20 - 30% от рыночной стоимости аренды в новом доме.

- В этом проекте получился продуктивный симбиоз компетенций. ДОМ.РФ задал стандарты арендного фонда, региональное правительство обеспечило субсидирование, а компания «Брусника» построила жилье. В результате мы получили прекрасные дома в комфортной, благоустроенной среде. Я думаю, что развитие цивилизованного найма жилья - очень перспективная история как для конкретных семей, так и для частных компаний, которые заселяют в них своих сотрудников, - оценил результаты проделанной работы полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Арендный дом также планируется сертифицировать по «зеленому» стандарту, недавно утвержденному в России. Это значит, что жилье будет отвечать всем требованиям экологичности, качества и безопасности.

Аналогичный проект планируется запустить и в Челябинске. Во время визита в столицу Южного Урала делегация ДОМ.РФ изучила две площадки, которые подходят под строительство арендного дома. Обе находятся возле парка: между центральным стадионом, «Уральской молнией» и зоопарком. Какая из них будет выбрана, решится по итогам переговоров. Стройка может начаться уже весной 2023 года.

- Наши условия: чтобы застройщик по нашим стандартам построил жилье, сделал отделку, меблировку по всем требованиям к качеству жилья. Сейчас предъявляем новые требования по экологическому стандарту. Второе - цена, по которой мы готовы приобрести дом, чтобы могли безубыточно сдавать квартиры в аренду, - объяснил Денис Филиппов.

СРЕДА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Еще один важный инструмент ДОМ.РФ для увеличения предложения на рынке жилья - развитие неиспользуемых федеральных земель с помощью ускоряющего стройку закона о КРТ и эффективных аукционов «за долю». Сегодня в работе у Института развития - 90 проектов комплексного развития с градпотенциалом более 18 млн кв. м жилья, реализовать которые планируется в ближайшие пять - десять лет. В России уже проведено 13 аукционов на право заключения договоров КРТ, в том числе три - в Уральском федеральном округе.

В Челябинской области на землях, переданных ДОМ.РФ инвесторам или региону, по проектам комплексного освоения или развития территорий до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья.

В Челябинской области на участках от ДОМ. РФ до 2030 года построят более 3 млн кв. м жилья. Фото: пресс-служба ДОМ. РФ

Сейчас в регионе при участии ДОМ.РФ в разной степени готовности находятся 33 проекта жилищного строительства. Среди них - пять проектов КРТ, которые планируется реализовать в том числе в Сосновском районе, Челябинске и Магнитогорске на участках общей площадью 57,6 га с общим градостроительным потенциалом 419 тыс. кв. м. По двум - общей площадью 19,72 га и с градпотенциалом 119 тыс. кв. м - уже заключены договоры КРТ.

При участии ДОМ.РФ в Челябинской области в разной степени готовности находятся 33 проекта жилищного строительства. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Хорошую эффективность показывают аукционы ДОМ.РФ «за долю». На таких торгах застройщик получает участки за минимальную арендную плату с обязательством передать Институту развития часть квартир в будущих домах. Затем такое жилье может быть передано региону под решение социальных задач. Всего в Челябинской области через торги инвесторам было передано 661 га земли, в том числе 49,2 га в формате аукциона «за долю». В 2022 - 2023 годах планируется реализовать 105,4 га, в том числе 26 га - «за долю».

Облигации ДОМ.РФ позволяют создавать инфраструктуру для строительства жилья. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

- В Челябинской области и других субъектах мы видим конкретные результаты применения нового закона о КРТ, - рассказывает Денис Филиппов. - Механизм, в разы ускоряющий запуск строек, позволяет нам эффективно заниматься перезагрузкой неиспользуемых федеральных земель. Одновременно наши собственные механизмы - аукционы «за долю» и градостроительная подготовка участков - делают комплексное развитие территорий привлекательным для инвесторов. Как результат, проекты не остаются на бумаге, идет их активная реализация.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ

Строительство жилья сегодня также сопряжено с необходимостью создания сопутствующей инфраструктуры: инженерных сетей, социальных объектов. Для долгосрочного финансирования таких объектов ДОМ.РФ запустил механизм инфраструктурных облигаций. Уже одобрено 29 проектов в 14 регионах России с общей суммой финансирования почти 80 млрд руб. Их реализация позволит ввести более 25 млн кв. м жилья. В частности, в УрФО одобрено пять проектов с общим вводом жилья около 740 тыс. кв. м.

Челябинская область - один из первых субъектов РФ, подключившихся к масштабированию инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Сейчас с применением этого инструмента здесь финансируется строительство школы и детского сада для перспективного микрорайона «Белый хутор». На рассмотрении - еще четыре проекта с общей суммой инфраструктурного займа в размере 7,4 млрд рублей.

«Изначально была одобрена госгарантия почти на 6 млрд рублей. Два объекта уже начали строить, на подходе еще пять, а также по двум дополнительным в L-Town мы подали ходатайство. В «Белом хуторе» у нас будут построены школа и детский сад - мы их уже финансируем за счет облигаций. Пока ведется проектирование», - сказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Опыт использования механизмов и инструментов ДОМ.РФ - на Урале и не только - показывает, что эффективным для развития стройотрасли и жилищной сферы может быть только комплексный подход, позволяющий реализовать проекты любого масштаба.