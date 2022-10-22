Проел дыру в бюджете: на питание премьера Канады выделяются миллионы

Это уже не первый «гастрономический» скандал, связанный с Трюдо Фото: REUTERS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и члены его семьи в прямом смысле слова проедают бюджетные деньги: на питание главы правительства из казны ежегодно выделяется 55 тыс. канадских долларов (2,5 млн. рублей).

Эта сумма, указанная в отчете о содержании премьера в графе «расходы на питание», шокировала канадцев. Даже несмотря на то, что законодательство Страны Кленового листа обязывает премьеров возвращать в казну некоторые расходы. Но в документах не указано – какие именно Трюдо компенсировал государству и сделал ли это вообще.

Это уже не первый «гастрономический» скандал, связанный с Трюдо. Ранее стало известно, что после своего переизбрания на второй строк, он нанял на работу известного шеф-повара из Монреаля, который и готовит обеды, завтраки и ужины для премьерской семьи. Причем готовит еду повар в доме, где Трюдо вырос, а затем ее доставляют в госрезиденцию. Во сколько обходится курьерская доставка с пылу - с жару и кто ее оплачивает – также тайна за семью печатями.