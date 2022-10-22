Украина призналась в банкротстве и случайно раскрыла опасный план Запада

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото: Shutterstock

Настоящим ньюсмейкером субботы в Незалежной стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (кто не понял, это такая фамилия вроде Кулебы, но другая). Во-первых, он заявил в интервью влиятельной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday, что Берлин должен срочно передать свои самые современные средства ПВО Киеву, потому что иначе Россия разрушит всю энергетическую инфраструктуру Украины, и миллионы оставшихся украинцев устроят Евросоюзу "миграционное цунами".

Надо сказать, что обоснование очередной просьбы о вооружениях в такой формулировке у нынешнего правительства Украины встречается впервые. А вот другая традиционная просьба – денег - в том же выступлении Шмыгаля выглядит вполне традиционно.

- Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если власти Евросоюза не переведут Киеву 9 млрд евро, - заявил Шмыгаль и признался в том, что его уже не волнует, в каком виде будут предоставлены эти средства. - Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или пожертвованием - менее важно. Но самое главное для нас, чтобы это произошло как можно скорее.

Да-да, что-то такое вспоминается. ЕС пообещал 9 млрд. евро, выделил пока только полтора, потом пообещал до конца года перевести еще 6 миллиардов, а остаток выделить уже в следующем году.

Нет, что Украина стала окончательным банкротом, это на таком уровне признано впервые. И понятно, почему Украине все равно, дадут ли эти деньги в виде кредита или гранта – отдавать их они все равно не планируют. Во всяком случае, так считают те люди, которые управляют Украиной сейчас.

Понятно, что даже стадия перезанять, чтобы переотдать" Украиной уже пройдена. Сейчас она уже на другой стадии – "просто дайте денег". Зеленский уже попросил 62 миллиарда долларов финансовой помощи у Запада на следующий год. Но ведь и их явно не хватит. Им просто нечем отдавать, промышленность разрушена, земля заложена и продана. Голые козаки на голой земле в поисках подаяния на пропитание.

Но, с другой стороны, тот же Шмыгаль как бы намекает, что эти деньги Киев может вернуть Евросоюзу. В том случае, если Европа конфискует российские активы и передаст их Украине.

- Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, чтобы доходы затем инвестировать в восстановление Украины, - заявил Шмыгаль в субботу, но не смог остановиться на этом, потому что его потянуло на блестящие, по его мнению, перспективы. - Такой механизм сначала был бы направлен против России, а позже он мог бы стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности.

Никто не объяснил в свое время Денису, что надо уметь вовремя остановиться. Или что иногда лучше молчать и даже жевать, чем говорить.

Потому что Дениска проговорился, растрепал на весь мир то, что "цивилизованный Запад" не хотел бы выносить сейчас в публичную плоскость. Потому что после этих слов явно напряглись Китай, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия и прочий арабский мир. Которые теперь совершенно точно осознали, что их деньги, которые хранятся на Западе в любой момент, когда они не понравятся, украдут точно так же, как сейчас пытаются у России ее собственные финансовые резервы.

Но я бы не стал бы делать ставку на такое развитие событий, что, получив украденные у России деньги (если такое произойдет) Украина отдаст долги. Потому что Киев все равно украдет все до последнего цента.

Какие же они молодцы, что не могут держать язык за зубами.