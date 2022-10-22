Баталовы и Дрожжина обмениваются новыми исками - что нового в резонансной скандальной истории

Мария Баталова и Гитана Аркадьевна Леонтенко продолжают судиться с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Суд по уголовному делу о мошенничестве с имуществом Баталовых все ещё продолжается. А в гражданском деле появляются новые эпизоды и новые иски. Кажется, что у этой звездно-криминальной истории нет конца, хоть и тянется она уже два года. Действующие лица все те же: вдова и дочь Алексея Баталова – Мария Баталова и Гитана Аркадьевна Леонтенко. И их «благодетели» актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин.

Напомним, в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом Баталовых. Обвиняемые по делу стали «друзья семьи» - Наталья Дрожжина и Михаил Цивин.

По версии следствия, семейная пара, сумела втереться в доверие и обманным путём завладела недвижимостью Баталовых, их деньгами, хранившимися на банковских счетах. В результате чего имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной, улица Серафимовича, 2, нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте это около 16 миллионов 700 рублей (по курсу на конец 2019 года). Цивин и Дрожжина снимали их по доверенности. Супругов обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Они свою вину не признали. И сейчас не признают. Продолжают настаивать: они помогали Баталовым от чистого сердца. Вдова и дочь народного артиста действительно нуждаются в помощи. Мария - инвалид детства, страдающая тяжелой формой ДЦП. Гитане Аркадьевне – 87 лет, ей трудно ухаживать за больной дочерью.

В Замоскворецком суде каждую неделю проходят заседания по уголовному делу. Опрашиваются свидетели. Но ничего нового, кроме того, что много раз было сказано в различных ток-шоу, посвященных «делу Баталовых». Удивляет, почему так долго продолжается суд? На этот вопрос нет ответа.

Не так давно по решению суда закрыли благотворительный фонд имени Алексея Баталова (документы о его создании признаны недействительными). Вдова и дочь Алексея Владимировича утверждают, что фонд был создан за их спинами Цивиным и Дрожжиной (в 2018 году). Хотя Гитана Леонтенко значилась президентом фонда.

Марии Баталовой фактические вернули всю её недвижимость. Есть решение суда о возврате денег. Но их Баталовы еще не получили, оппоненты подали апелляцию.

- 1 ноября буде рассмотрен еще один иск к Дрожжиной. Он касается денег, которые она получала за сдачу в аренду квартиры Маши (Баталовой), - рассказал адвокат Сергей Лукин. - Эту квартиру в Самотечном переулке вернули Маше в сентябре прошлого года. Но Дрожжина продолжала брать с арендаторов деньги.

Как мы поняли, не только Баталовы подают новые иски. Но и Дрожжина с Цивиным не сидят сложа руки. На днях Наталья Георгиевна подала свой иск. Она требует, чтобы Мария Баталова отдала ей комнаты в коммуналке, которые Дрожжина по собственной инициативе купила на средства Баталовых. Деньги (те, что сняла со счетов) еще не вернула, но уже требует комнаты…

Трудно представить, когда у сторон этого конфликта лопнет терпение или закончатся моральные силы на продолжение споров и тяжб.