Сестра Федора Бондарчука сообщила об особенности его маленького сына от Паулины Андреевой

Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. У режиссера и актрисы растет сын Иван. Знаменитые родители ребенка никому не показывают. Сестра Федора Сергеевича объяснила, почему кинематографист и его супруга такие скрытные.

В марте 2021 года Паулина Андреева впервые стала мамой. Она родила от Федора Бондарчука сына. Мальчика назвали Иваном. Знаменитости не делятся снимками мальчика и практически никогда о нем не рассказывают. Лишь в гостях у Ивана Урганта режиссер как-то обмолвился, мол, маленький Иван развит не по возрасту. "Он умненький, глаза очень умные", - сообщил общественности гордый родитель.

А на днях родная сестра кинодеятеля Наталья Бондарчук дала интервью Лере Кудрявцевой. Дочь Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой заявила, что ее единокровный брат - человек очень закрытый и не любит посвящать посторонних в семейные дела. Эту черту режиссер унаследовал от своего папы. Вот почему он не говорит о своем младшем сыне.

По словам Натальи Сергеевны, маленький Иван обладает важной особенностью - он пошел в породу Бондарчуков. Мальчику многое передалось от отца и деда. "Такой симпатичный! Прям вот наш «бондарчуковский»!" - заявила Наталья Сергеевна в студии программы "Секрет на миллион" на НТВ.

У актрисы и Федора Сергеевича прекрасные отношения. Они часто переписываются. Все сообщения родственнице кинематографист начинает словосочетанием "любимая сестра". Актриса призналась, что любит брата и его семью. "Я так всегда переживаю за его фильмы, за то, что он делает. Мы очень похожи по характеру. Характер тяжелый - у нас такой папа был. Это гремучая смесь", - рассказала Наталья Сергеевна.

Стоит отметить, что Андрееву и Бондарчука считают образцовой парой. Во время выходов в свет влюбленные не отходят друг от друга и трогательно обнимаются, вызывая умиление всех окружающих. У Федора Сергеевича от брака со Светланой Бондарчук есть 31-летний Сергей и 23-летняя Варвара. Также у режиссера подрастают внучки.