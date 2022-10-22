Зеленский заявил, что после его смерти мир должен погибнуть в ядерном апокалипсисе

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский снова поставил себя в центр мироздания. В своем интервью канадским СМИ он много юлил, врал (я понимаю, что можно написать "лгал", но-то именно, что врал) и передергивал. Но самый смак он выдал на-гора, затронув тему применения ядерного оружия Россией по Украине. Конкретно, по его резиденции в Киеве на улице Банковая.

- Что касается использования ядерного оружия, я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Не важно, Украина является страной НАТО или нет. Это происходит в Европе, на европейском континенте. Никому не позволено шантажировать как террорист, - заявил Зеленский канадским тележурналистам. - Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, ответ мира должен быть следующим: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар туда, где ты находишься, по тому, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, ты должен знать, что через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве". Если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ.

Вот так. Буквально. Мало того, что было понятно: он просто боится - налицо и явная неадекватность главы государства Украина. Мир! Весь мир, который должен был Украине, теперь должен еще и Зеленскому.

Мир отомстит, он должен отомстить за ничтожного злобного комика, виновного в десятках, если не сотнях тысяч смертей. Мир это сделает, чтобы потом героически погибнуть в ядерном апокалипсисе из-за этой мести.

Очень характерное заявление. Не только про ядерное оружие, про которое каждый день, накачивая публику, твердит Запад (кстати, от Москвы словосочетание про ядерный удар не прозвучало еще ни разу) и истерически вопит Украина. Оно свидетельствует еще и о том, что Зеленский очень хочет убедить украинцев и тот самый остальной мир, который должен отомстить за "удар по Банковой", что НАТО с ним, НАТО за него. Но тоже не получается, честно говоря. Может, украинцы еще и верят в это, но вот в тех самых странах НАТО и в самом блоке на самом высоком уровне заверили, что вступление НАТО в конфликт – это самое последнее, чего в Североатлантическом альянсе желают. Хотя от поддержки Украины тоже не собираются отказываться.

А потому неадекватный Зеленский боится ракетного удара, но еще больше ( и тут он остатки своей адекватности еще не утратил) того, что на Западе все слышнее становятся голоса, утверждающие, что в произошедшем виноват сам Зеленский и его политика. Вернее, та политика, которую ему диктовали из Лондона.

И потому Зеленский сколько угодно может говорить о том, что Путин якобы не держит своего слова, мир начинает вспоминать, что как раз президент России ни разу не дал повода обвинить его в этом. И именно Зеленский имел почти 3 года у себя в запасе, чтобы начать выполнять Минские соглашения, обезоружив тем самым своего нынешнего противника. Более того, все помнят, как поменялся Зеленский и изменилась проводимая им политика после того, как в 2020-м Зеленский посетил Лондон и имел конфиденциальную беседу в штаб-квартире Ми-6 с главой британской разведки.

Вова Зеленский прекрасно понимает, что НАТО за него не отомстит. И от этого ему действительно страшно. И что спрятаться ему будет просто негде, и его скорее по-тихому задушат галстуком или пристрелят его же наемные охранники из западных спецслужб. И от этого ему еще страшнее.

Тем более, совершенно простой вопрос разрушает все эти страхи Зеленского. Зачем бить по Банковой ракетой с ядерной боеголовкой, когда в столице Украины живет много гражданских людей, которые от этого пострадают. Тем более, когда с не меньшим эффектом для резиденции Зеленского в нее может прилететь обычный и совсем не ядерный "Кинжал". Которого, кстати, ни у одной из стран НАТО нет.

И от этого страха, похоже, уже даже кокаин не помогает.