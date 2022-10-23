Военная спецоперация на Украине 23 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года.

Истребитель Воздушных сил России Су-30 СМ уничтожили самолет Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ. Как объяснили в Минобороны, экипажи российских истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Российские военные нанесли удар по крупному украинскому оборонному заводу "Коммунар", который расположен в Харькове. Также в Минобороны РФ рассказали о том, что в районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива для военной техники группировки войск "Днепр".

Перебои со светом и связью фиксируются в нескольких регионах Украины, в том числе Киевской и Одесской областях. В частности, проблемы с электроэнергией фиксируются в Луцке, Ровно и Хмельницком. Это связано с ударами по объектам энергетической инфраструктуры, утверждают в офисе украинского президента.

Российские удары по инфраструктурным и военным объектам Украины подорвали военные возможности и потенциал режима Владимира Зеленского, вызвав истерику у Запада. Об этом заявил в ходе заседания Совбеза Организации объединенных наций (ООН) постоянный представитель России Василий Небензя.