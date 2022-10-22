Герой спецоперации «Z» старший сержант Аксенов вытащил из-под обстрела раненого офицера

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Исправная стрельба в мишень – великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам»!

ОТБИЛ АТАКУ ВРАГА НА ПОДБИТОЙ БРОНЕМАШИНЕ

Ефрейтор Денис Петров

Ефрейтор Денис ПЕТРОВ Фото: Минобороны РФ

«Механик - водитель десантно-штурмовой роты ефрейтор Денис Петров выполнял боевую задачу по организации обороны на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских радикалов. Расположившись в боевых порядках организованной обороны, ефрейтор Петров, умело совершая противоогневые маневры, обеспечивал выход боевой машины из-под удара противника и занятие выгодных позиций для ответного огня. В течение суток подразделение отразило несколько атак противника, уничтожив 15 националистов и 3 единицы военной техники.

В результате одного из залпов противника, боевая машина ефрейтора Петрова получила повреждение, однако, из боя Денис не вышел и продолжил оборонять населенный пункт. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям ефрейтора Дениса Петрова экипажем боевой машины пехоты был нанесен значительный урон живой силе и технике противника, что позволило отстоять освобожденный населенный пункт».

УНИЧТОЖИЛ ВРАЖЕСКИЕ МИНЫ НА ПУТИ КОЛОННЫ

Сержант Владимир Межуев

Сержант Владимир МЕЖУЕВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе ожесточенных боев украинские националисты, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые ранее населенные пункты, радикалы минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры. Сержант Владимир Межуев, действуя в составе головного дозора батальонно-тактической группы российских военнослужащих, выполнял задачу по обеспечению безопасного перемещения колонны.

Продвигаясь по маршруту, Владимир обнаружил противотанковые мины, установленные на подступах к одному из населенных пунктов. Оценив ситуацию, Владимир уничтожил вражеские взрывные устройства, после чего, убедившись в безопасности позволил колонне продолжит движение. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и Владимир Межуев обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ПЯТЬ ДИВЕРСАНТОВ

Младший сержант Григорий Старцев

Младший сержант Григорий СТАРЦЕВ Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Григорий Старцев, действуя в составе подразделения Воздушно-десантных войск, выполнял боевую задачу по взятию под контроль стратегически важного объекта, удерживаемого украинскими националистами.

Продвигаясь в составе колонны автомобилей в район выполнения боевой задачи, младший сержант Григорий Старцев обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду на пути следования колонны, о чем немедленно доложил командованию. Российские десантники вступили в бой с противником. Григорий Старцев одним из первых открыл огонь по позициям врага. Грамотно используя условия местности, ведя прицельный огонь по боевикам, младший сержант Старцев лично уничтожил 5 националистов. По итогам боя группа украинских боевиков была полностью ликвидирована. При этом потерь среди российских десантников допущено не было. Уничтожив группу, подразделение ВДВ, прибыв в заданный район, атаковало боевиков, удерживающих важный объект, после чего те, понеся потери, отступили».

ВЫТАЩИЛ ИЗ- ПОД ОБСТРЕЛА РАНЕНОГО ОФИЦЕРА

Старший сержант Иван Аксенов

Младший сержант Григорий СТАРЦЕВ Фото: Минобороны РФ

«Механик-телефонист узла связи старший сержант Иван Аксенов выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта. В ходе артиллерийских ударов украинских националистов по местам расположения российских подразделений была повреждена часть техники войск связи. Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил, старший сержант Иван Аксенов в составе экипажа, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов, выдвинулся к повреждённым изделиям аппаратуры связи и немедленно приступил к их восстановлению. Находясь на позиции, Иван обнаружил получившего тяжелые ранения офицера, находящегося в зоне ведения огня противником. Рискуя своей жизнью, Иван вытащил раненного из-под вражеского огня, перенёс его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, чем спас ему жизнь, после чего продолжил восстанавливать повреждённую технику связи. Благодаря смелости, отваге и профессионализму Ивана Аксёнова, поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции старший сержант Иван Аксенов был награжден Орденом Мужества».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Останки погибших красноармейцев перезахоронили с воинскими и духовными почестями.

Фото: Минобороны РФ

В траурном митинге приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, представители государственных и исполнительных органов власти, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие воинских частей, ветераны и родственники погибших воинов.

Стоит отметить, что в Минобороны России на протяжении многих лет проводится системная работа, направленная на создание правовой базы, организации поиска незахороненных погибших воинов, установление их имен и захоронение с воинскими почестями.

Фото: Минобороны РФ

Так, при проведении поисковых мероприятий в минувшем году в Можайском городском округе Московской области, поисковиками Общероссийского Общественного Движения «Поисковое движение России» в урочище Замошицы было обнаружено неучтенное воинское захоронение 157-го медико-санитарного батальона, где было эксгумировано 127 бойцов РККА.

«При проведении историко-архивных изысканий и по архивным документам из баз данных Государственной информационной системы «Память народа» удалось установить имена 126-ти бойцов Красной Армии, а также прочитать один смертный медальон на красноармейца Писарева Бориса Степановича,1911 года рождения, внучка которого приехала на церемонию перезахоронения».

Фото: Минобороны РФ

Поисковики обнаружившие останки красноармейцев передали Галине Бурнаевой солдатский медальон деда, документы о перезахоронении, а также вручена на вечное хранение медаль «Шагнувшие в Бессмертие» от Поискового Движения России.

Всего за 2021-2022 год поисковым объединением «Рубеж» было найдено 138 бойцов, поисковым отрядом «Забытый батальон» были обнаружены 30 красноармейцев, а можайским поисковым отрядом «Приказ 227» ещё 6 военнослужащих.

Фото: Минобороны РФ

КСТАТИ

Департаментом Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества была создана система планирования поиска останков погибших воинов, их захоронения, поиска имен и учета результатов работы, в которой участвуют ведущие общественно-государственные и общественные объединения России. А с 2006 года в сотрудничестве с компанией «Электронные архивы» созданы и начали активно использоваться в открытом доступе, а затем получили широкую известность электронные базы данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», позже трансформированные в еще более обширную Государственную информационную систему «Память народа». Благодаря этому, работа по установлению имен павших защитников Отечества была существенно облегчена.