Спецоперация на Украине, последние новости на 23 октября 2022: Зеленский пообещал разыскать россиян "по запаху", у россиян в Латвии спросят о Крыме

Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» продолжает публиковать ежедневные сводки о Спецоперации вооруженных сил России на территории Донбасса и Украины. И событиях в мире, окружающих военный конфликт.

23 октября 2022 года мы расскажем вам о возможном возвращении на пост бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, ставшим одним из главных "кукловодов" Зеленского, о проекте Верховной рады Украины, которая внезапно решила назвать Белоруссию оккупированной страной и о войсках США, размещенных в Румынии. Все подробности – в нашей военной и околовоенной сводке.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СПЕЦОПЕРАЦИИ ВС РФ В ДОНБАССЕ И НА УКРАИНЕ НА 23 ОКТЯБРЯ 2022

ПАРЛАМЕНТ УКРАИНЫ МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ БЕЛОРУССИЮ ОККУПИРОВАННОЙ

Депутаты Верховной рады Украины не хотят остановиться и принять лекарства, которые могут стабилизировать их психическое состояние. Группа украинских парламентариев во главе с Алексеем "белая слизь" Гончаренко внесла в Верховную раду проект заявления о признании Белоруссии временно оккупированной Россией.

Об этом с гордостью сообщил сам Гончаренко. Который предложил обратиться с просьбой признать Белоруссию оккупированной к международному сообществу, лишить президента Республики Беларусь Александра Лукашенко правосубъектности, исключить государство из ООН, МВФ, ЮНЕСКО и других международных структур. К сожалению, по какому адресу располагается офис "международного сообщества", Гончаренко не сообщил.

ИНОГДА ОНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Борис Джонсон, с позором изгнанный с поста премьер-министра менее двух месяцев назад, тешит себя надеждами вернуться. По сведениям из его окружения, он уже набрал свыше ста сторонников своей персоны, что позволит ему выйти, как минимум, во второй тур борьбы за кресло главы правительства королевства.

Между тем, согласно данным последнего по времени опроса YouGov, свыше половины британцев явно не станут счастливы, если Борис снова возглавит правительство. Так ответили 52% участников проведенного опроса. Еще 18% заявили, что не имеют определенного мнения по данному вопросу, и лишь 27% респондентов одобрили его кандидатуру.

По мнению лондонских букмекеров, фаворитом новой гонки, призом в которой обозначено кресло премьера, является канцлер Казначейства Риши Сунак, не просто богач, а мультимиллионер. Единственный минус в глазах консерваторов, которые и будут выбирать нового премьер-министра, - это его индийское происхождение.

Впрочем, тот еще вопрос, захочет ли Сунак портить себе репутацию и карьеру из-за премьерства на несколько месяцев. Потому что вскоре в Великобритании состоятся выборы, на которых с большой вероятность победят лейбористы, а консерваторы уйдут в оппозицию. А значит, кресло премьера тоже придется освобождать.

За Бориса Джонсона сейчас неистово болеет Украина. Во только Киев еще ни разу не сделал правильной ставки, стоит вспомнить, как Украина неистово зажигала за Хиллари Клинтон, когда в итоге победил Трамп.

США РАЗМЕСТИЛИ В РУМЫНИИ "КРИЧАЩИХ ОРЛОВ"

Впервые за почти 80 лет США разместили в Европе 101-ю воздушно-десантную дивизию легкой пехоты "Кричащие орлы", насчитывающую 4,7 тысячи военнослужащих.

Журналисты CBS News вместе с заместителем командира дивизии бригадным генералом Джоном Любасом и полковником Эдвином Маттаидессом на вертолете Black Hawk прилетели к новому месту дислокации дивизии, которое всего в нескольких километрах от границы Румынии с Украиной.

Командование "Кричащих орлов" заявило журналистам, что они всегда "готовы к бою хоть сегодня вечером", а в Румынии для защиты территории НАТО. И в случае нападения на страну НАТО пересекут границу с Украиной.

Что, даже не дожидаясь приказа из Вашингтона? Приказа приходить на помощь Зеленскому у них нет. По крайней мере, пока.

"ЧЕЙ КРЫМ?" – СПРОСЯТ РОСИЯН В ЛАТВИИ

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в эфире телеканала "Настоящее время", что в скором времени власти намерены проверить всех проживающих в стране граждан России, проживающих в стране. И части из них, вполне вероятно, не продлят вид на жительство.

- Если человек просто убегает от мобилизации в России и живет в Латвии – это одно. Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима – а есть и такие – это совсем другой случай, - заявил министр и не исключил, что для продления ВНЖ россиянам придется ответить на вопросы "Чей Крым?" и "Что происходит в Украине?".

Ну, из этого, во всяком случае можно сделать позитивный вывод, что на Пыталовский район Псковской области Рига претендовать больше не хочет.

НА УКРАИНЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 "ПРОРОССИЙСКИХ ПАРТИЙ"

Служба безопасности Украины сообщила, что на Украине окончательно запретили деятельность 12 партий, которые нынешняя власть посчитали "пророссийскими". Произошло это после того, как Кассационный административный суд Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины".

Таким образом список запрещенных оппозиционных партий в Незалежной сейчас выглядит так: "Оппозиционный блок", "Социалисты", партия "Справедливости и развития", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Прогрессивная социалистическая партия Украины" и "Социалистическая партия Украины".

Зато Зеленского и Украину наградили буквально позавчера престижной среди профессиональных демократов премией Европарламента имени Сахарова. Как раз за "свободу мысли" и "верность демократическим традициям".

СБУ "ВЯЖЕТ" ИЗМЕННИКОВ ПАЧКАМИ

Сразу двух известных высокопоставленных украинцев задержала украинская контрразведка по обвинению в государственной измене. В Запорожье СБУшники задержали главу правления ”Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева. Дома у него провели обыск. Куда повезли Богуслаева сотрудники контрразведки, его родным не известно.

А в Николаеве прямо на совещании у мэра города был задержан директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак. И тожде по подозрению в госизмене. По версии контрразведки, подозреваемый передавал российским спецслужбам персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников полиции и областной прокуратуры. А кроме этого, еще и списки погибших украинских военных, которых хоронили на территории его предприятия. Но главной задачей, как утверждают в СБУ, было формирование "мощной агентурной группы спецслужб РФ".

ЗЕЛЕНСКИЙ ПООБЕЩАЛ НАЙТИ РОССИЯН "ПО ЗАПАХУ"

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский в ходе интервью канадским телеканалам выдал очередной "бред наркофюрера Незалежной".

- Главная миссия России на сегодня - они бьют по нашей энергетической системе, их задача, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что сейчас время шутить, но я хотел бы сказать, что им кажется, если они нам выключат свет, то мы их не найдем, - заявил Зеленский канадским журналистам и, не удержавшись, все-таки, как ему показалось, пошутил. – Мы их найдем. Они трусы, и мы их найдем по запаху.

Вот только по запаху скоро, похоже, можно будет найти и опознать украинца. Особенно из числа жителей городов, в которых нет то света, то воды, а частенько – и того, и другого одновременно. Что вызывает отказы в работе той же канализации, например.

Не зря же в лифты в домах Киева местные власти на случай отключения электричества положили для могущих застрять жителей наборы первой необходимости – коробки с печеньем, водой и пакетами на случай сходить по-маленькому. И, да, вы не ошиблись, не прошло и десяти часов, как ни одного такого набора в месте закладки не осталось. Правда, лифты все это время работали без остановок.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В связи с введённым режимом среднего уровня реагирования в Крыму запретили фото- и видео-съёмку транспортной инфраструктуры Крымской железной дороги. Была также усилена охрана объектов транспортной инфраструктуры полуострова.

- Кабмин Украины вводит специальный документ-удостоверение для возвращения в страну тех граждан, которые уехали в РФ. Наверное, потом, СБУ будет ходить по квартирам ровно по этим спискам получателей таких удостоверений.

- Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил, что "власти Финляндии в случае необходимости могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами".

- Французская газета Le Monde рассказала в своем "расследовании", что секретная воинская часть ГРУ, в которой служили агенты Петров и Боширов, сейчас засылает на Запад шпионок. Недоумки, учитывая торжество в нынешней Европе как раз ЛГБТ и прочих извращений, засылать туда надо не шпионок, а как раз Петрова и Боширова. Правда, они вряд ли согласятся на такую легенду.