Лянка Грыу показала сына от бывшего мужа-режиссера Михаила Вайнберга

Лянка Грыу с сыном Максимом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошла премьера мультфильма «Большое путешествие. Специальная доставка». Анимационная сказка выходит в прокат 27 октября.

На премьеру пришли звезды кино и шоу-бизнеса. Многие привели с собой детей: режиссер Марюс Вайсберг и актриса Наталья Бардо пришли вместе с сыном Эриком, юмористка Елена Борщова и ее муж Валерий Юшевич – с дочкой Умой.

Марюс Вайсберг и Наталья Бардо с сыном Эриком. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лянка Грыу пришла на показ в компании 11-летнего сына Максима. Актриса призналась, что мультфильм ей очень понравился: сказка о приключениях озорных пушистых героев отлично подходит для семейного похода в кино.

Недавно Лянка сообщила о разрыве с мужем, режиссером Михайлом Вайнбергом после 12 лет брака. Ради сына они с супругом сумели сохранить хорошие отношения. Михаил и Лянка, как и прежде, работают вместе, - например в сериале «Тест на беременность», где Грыу сыграла одну из ролей. По словам 34-летней актрисы, Максим довольно спокойно отнесся к разводу родителей, поскольку видел, что они остались друзьями.

- Он все понял и почувствовал, что ему опасность не угрожает. Для него было важным, чтобы мы с Мишей не ссорились и общались тепло. По его представлениям, почерпнутым из фильмов, когда люди разводятся, они ругаются и обижают друг друга. Мы его на этот счет успокоили, объяснили, что остаемся близкими людьми и родителями, которые его любят. Кроме того, Максим уже привык, что периодически кто-то из нас уезжал на съемки и он оставался то со мной, то с Мишей, то мы втроем отправлялись куда-то в путешествие. В этом смысле его образ жизни не изменился, - рассказывала артистка в одном из интервью.

Лянка Грыу привела сына Максима на премьеру мультфильма «Большое путешествие. Специальная доставка». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Грыу и Вайнберг поженились в 2010 году. Михаил был на 13 лет старше Лянки. В 2011 году у них родился сын. В три года врачи поставили мальчику диагноз «задержка речевого развития» и прописали ребенку сильнодействующие препараты. Такой метод лечения не устроил Лянку, и они с мужем решили показать сына американским врачам.

Супруги переехали в Нью-Йорк и два года непрерывно занимались здоровьем и развитием мальчика. Им удалось все преодолеть, и сегодня Максим – умный и очень развитый ребенок.

Елена Борщова с мужем Валерием Юшевичем и дочкой Умой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О причинах своего развода с мужем Лянка говорит: просто отношения изжили себя.

«Думаю, в дальнейшем мы с Мишей будем ощущать себя счастливее и лучше - как друзья, как родители нашего ребенка, нежели как пара. Это было честным решением по отношению друг к другу», - рассказывала актриса.

Недавно у Лянки начался новый роман, однако имя своего избранника она не называет. Сейчас актриса снимается в телепроекте «Ледниковый период» в качестве члена звездного жюри.

Александр Носик. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анимационная лента «Большое путешествие. Специальная доставка» стал продолжением приключений уже полюбившихся зрителям героев мультфильма «Большое путешествие». Однажды к берегу, на котором живет медведь Мик-Мик, прибивает корзину с малышом гризли. Кто-то снова перепутал адреса, а разбираться с этим придется Мик-Мику и его другу – зайцу Оскару. В компании друзей они отправляются в новое путешествие - теперь, чтобы вернуть домой малыша гризли.