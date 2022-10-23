Беременную Ольгу Орлову ограбили в центре Милана

Ольга Орлова с мужем Валерием. Фото: соцсети.

Певица Ольга Орлова вместе с мужем улетела из России в Европу. Супруги решили отдохнуть в Милане. Но в итоге приятная поездка обернулась для глубоко беременной артистки настоящим кошмаром: 44-летняя Орлова стала жертвой ограбления. О своих злоключениях артистка рассказала в соцсетях.

«Ужин, погода была прекрасная. Мы решили не брать такси, а прогуляться пешком до ресторана. Путь лежал через Дуомскую площадь, и мы, любуясь красотой собора, добрались до ресторана. Поужинали, принесли счет. Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем. Это была большая сумма, и мое расстройство было очень большим. Но тут винить, кроме меня, некого. Сама прозевала, отвлеклась, за что поплатилась», - считает Орлова.

Поездка в Милан закончилась для Ольги ограблением. Фото: соцсети.

Обратно в Москву певица с супругом летела через Баку. По прилете в столицу Азербайджана артистку ждала еще одна неприятность – потерялся ее багаж. Возможно, Ольга отнеслась бы к это утрате гораздо более спокойно, если бы в чемодане не лежали необходимые ей лекарства.

«Приземлились в аэропорту. Думаю, мол, все будет хорошо, ага, конечно! Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства, без которых я не могу... Ну как так-то?!» - пожаловалась звезда.

Сейчас актриса ждет второго ребенка. Эта беременность стала для нее по-настоящему долгожданной. В сентябре 2021 года Ольга вышла замуж. Артистка упоминала, что познакомилась с будущим супругом в ресторане. Мужчина сразу начал за ней ухаживать, но Ольга долгое время к нему просто присматривалась. Супруга Орловой зовут Валерий, он бизнесмен. Избранник певицы старше ее на 10 лет.

Бывшая участница «Блестящих» рассказывала, что за два с лишним года их отношений она беременела несколько раз, но выносить ребенка не получалось. Пока, наконец, очередная попытка не увенчалась успехом. Певица не называет дату родов, судя по всему, ее малыш появится на свет в январе-феврале. Ольга говорила, что первые два месяца беременности дались ей нелегко, но потом она стала чувствовать себя гораздо лучше.

У артистки уже есть 21-летний сын Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым (они были вместе с 2000 по 2004 годы).