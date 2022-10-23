В Британии определились фавориты борьбы за пост премьера

Почуяв возможность вернуться в вожделенное кресло, Джонсон прервал отпуск и срочным порядком прилетел в Британию Фото: REUTERS

После скоропостижной отставки самого недолговечного премьера Британии Лиз Трасс в правящей в королевстве Консервативной партии развернулась нешуточная борьба между кандидатами на пост главы правительства.

Несмотря на то, что единственным претендентом от консерваторов, выдвинувшим свою кандидатуру на пост премьер-министра стала лидер Палаты общин Пенни Мордонт, она является явным аутсайдером гонки.

Впереди нее, что называется ноздря в ноздрю, идут: экс-премьер Борис Джонсон, буквально изгнанный с позором с теплого места два месяца назад, и еще не успевший так сильно замараться министр финансов его кабинета Риши Сунак.

Скомпрометированная донельзя двумя отставками премьеров подряд Консервативная партия, не желая идти на поводу у своих вечных оппонентов-лейбористов и соглашаться на досрочные выборы, подняла ценз для входа в участие в выборах главы правительства. Теперь, чтобы стать кандидатом в премьеры, нужно заручиться поддержкой как минимум 100 однопартийцев.

Учитывая, что консерваторы сейчас имеют в нижней палате парламента 357 мандатов, выдвинуться смогут не более трех кандидатов. При этом Пенни Мордонт по слухам собрала 21 голос. А вот Джонсон и Сунак уже заручились поддержкой необходимой сотни. Кстати, поговаривают что последний, 42-летний сын индийских иммигрантов, собрал целых 112 голосов.

В оценке шансов Джонсона и Сунака эксперты расходятся, однако все утверждают, что и тот, и другой кандидат имеют как мощную поддержку, так и непримиримую оппозицию. Так что борьба обещает быть захватывающей.

Почуяв возможность вернуться в вожделенное кресло, Джонсон прервал отпуск и срочным порядком прилетел в Британию из Доминиканской республики. Сунак никуда не уезжал и готовится к финальной схватке с «лохматым экс-премьером».

В любом случае, уверены политологи, новый премьер – фигура временная, и в ближайшем будущем Британию ожидают досрочные парламентские выборы.