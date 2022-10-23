Страшнее монстра: Мир напугала фотография безобидного насекомого

Победителем Small World Photmicrorapphy 2022 стал Григорий Тимин, приславший поразительно детализированную фотографию руки эмбриона мадагаскарского гигантского дневного геккона

Увеличенное фото передней части муравья, присланное на конкурс микрофотографии Nikon Small World Эугениусом Каваляускасом из Литвы, вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи заявили, что творения природы страшнее самых ужасных монстров, созданных фантазиями авторов ужастиков.

На фотографии действительно четко видны налитые злобой красные глазки насекомого и нечто, напоминающее клыки во рту.

Впрочем, знатоки энтомологии утверждают, что автор погрешил против истины, и изображенное на снимке – вовсе не «лицо муравья», а лишь часть его головы и красные точки это не злобные глазки, а основания антенн – сами глаза в кадре не видны.

Увеличенное фото передней части муравья, присланное на конкурс микрофотографии Nikon Small World Эугениусом Каваляускасом из Литвы, вызвало бурную реакцию в соцсетях

Тем не менее, факт остается фактом – пользователей соцсетей фото напугало.

– Не могу поверить, что эти монстры ходят у меня в саду, – написал один из комментаторов.

– Всегда подозревал, что муравьи – крутые, – поддержал его другой.

А вот жюри фото не оценило – снимок не попал даже в топ-20, хотя и размещен на сайте конкурса.

Победителем Small World Photmicrorapphy 2022 стал Григорий Тимин, приславший поразительно детализированную фотографию руки эмбриона мадагаскарского гигантского дневного геккона, которая на самом деле имеет длину около 3 миллиметров.