Любимый муж Ирины Мирошниченко - Евгений Герасимов, любимый сын - Евгений Миронов, а младший брат - Никита Михалков

Евгений Миронов прочитал для Ирины Мирошниченко пушкинское «Вы избалованы природой» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Ирина Мирошниченко блистает на мхатовской сцене уже 57. Она сыграла все главные роли во всех чеховских спектаклях. И не только в чеховских. При том назвать её ветераном театра, язык не поворачивается. Она суперженщина и замечательная актриса. Минувшим летом Мирошниченко исполнилось 80 лет. Но с таким зарядом энергии, позитива и желания еще долго царствовать на мхатовской сцене, эти цифры совсем не пугают. «Жизнь прекрасна» - девиз Ирины Петровны. Так назывался и праздничный вечер в её честь.

Уж сколько комплиментов, восторгов, эпитетов - в прозе, в стихах услышала она от коллег. И юркая как гроза, и «стареет всё на свете, а Петровна никогда». Известные на всю страну мужчины выстроились в очередь за кулисами, что выйти на сцену и сообщить, что для них Мирошниченко - Армида, Сильфида, Ирина-прекрасная. Что засыпая, они думают о Петровне. А вы говорите возраст...

Игорь Верник играл для неё на рояле, Игорь Золотовицкий читал юмористическое посвящение. В честь неё звучал и пушкинский ямб, и хорей Окуджавы. Первый заместитель Руководителя АП РФ Сергей Кириенко по поручению Путина вручил ей Орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени.

Евгений Миронов прочитал пушкинское «Вы избалованы природой». И вспомнил, как много лет назад его вводили на роль Треплева в спектакль Олега Ефремова «Чайка». Ему не нравился рисунок роли, он хотел играть по-своему. Ирина Петровна - единственная его поддержала. Она, кстати, в этом спектакле играла его маму - обворожительную Ирину Аркадину.

Сергей Кириенко по поручению президента вручил актрисе Орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Председатель комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов прочитал не только Пушкина, но и Вольтера. Мирошниченко призналась, что Герасимов был самым лучшим мужем в её жизни. Они играли супружескую пару в фильме «Вам и не снилось». И по тому, как рады были видеть друг друга, как Мирошниченко благодарила Герасимова за его умение любить и дружить, почти нет сомнений, что между ними и любовь, и дружба была по-настоящему. «Ирина Петровна, надо бы поаккуратней с формулировками. Завтра вся пресса выйдет с заголовками: «Лучшим мужем Ирины Мирошниченко был Евгений Герасимов», - посоветовал ведущий вечера Игорь Золотовицкий.

Солисты Большого театра исполнили фрагмент балета «Легенда о Любви». Владимир Машков и актеры Театр Олега Табакова в образах из спектакля «Ревизор» записали видео поздравление.

Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Аркадий Инин написал стих, посвященный Мирошниченко, в котором признался, что давно и охотно стал бы Ирининым, если бы не был уже Ининым.

Никита Михалков признался (в видео поздравлении), что с юности чувствовал превосходство роскошной красавицы. С Мирошниченко они снимались в «Я шагаю по Москве»: она играла старшую сестру героя Михалкова. И до сих пор остаётся для Никиты Сергеевича женщиной-тайной. «У меня есть ощущение, что ты несёшь какую-то таинственную историю и продолжаешь этим интриговать», - признался Михалков.

Вышел на сцену воистину народный любимец - Лев Лещенко. Он исполнил «разнузданный шансон» - песню «Хрустальный бокал». Зал дружно подпевал. Оказалось, что 30 лет назад именно Лещенко вывел Ирину Мирошниченко на эстраду. И она запела.

Возвышенный гимн «Многая лета» в честь неё исполнялся на контрасте с шуточной песней на мотив «Эта женщина в окне», которую мужской хор МХТ спели по-своему: «Эта женщина везде». Мирошниченко, как стало известно, выступает даже в Театре Надежды Бабкиной. Бабкина тоже ее поздравила.

«Жизнь прекрасна» - девиз Ирины Петровны. Так назывался и праздничный вечер в её честь Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Константин Хабенский назвал Ирину Петровну «нашим талисман». Она поддержала Хабенского тёплым, дружелюбным взглядом, когда он впервые выступал перед труппой в качестве худрука МХТ. «Всё будет нормально, Костя» - сказала ему Мирошниченко. И эти слова в тот момент для него были самыми важными.

Юбилейный вечер народной артистки получился теплым, семейным. Все были на подъеме. Мирошниченко радовалась и объяснениям в любви, и ордену от Путина: «У меня теперь есть орден. Мне хорошо!» - прямо как ребенок...

- За каждым успехом стоит большой труд. Это правда, - сказала Ирина Мирошниченко. - Служение искусству - это миссия. С этим чувством я живу. Я люблю свою страну, своей народ. Я очень люблю Московский Художественный театр. Люблю Москву. Это мой родной город.

В финале актриса поблагодарила всех гостей ее праздника, который и вправду удался.