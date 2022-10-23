Как быстро готовиться к экзаменам и контрольным без зубрежки: Способ из сериала "Шерлок" и еще семь идей

Самый популярный способ запоминания – метод Цицерона. Его еще называют методом локаций, римской комнатой, а после выхода сериала о Шерлоке Холмсе стали называть еще и чертогами разума Фото: кадр из фильма

Наилучший вариант - это, конечно добросовестно учиться, ничего не пропуская из программы. Тогда и специальной подготовки перед контрольной не понадобится. Но все мы живые люди, и бывают ситуации, когда нужно быть во всеоружии через несколько дней, а у тебя каша в голове. Тогда можно подключать методы мнемотехники.

- К контрольной нужен меньший объем знаний, так что реально успеть и за три дня, - говорит Гаяне Курятова — преподаватель мнемотехники, участник соревнований по спортивному запоминанию, которая сейчас работает в Федерации мнемоспорта. - Но начать нужно не с самого простого, как часто делают, а с самого сложного. Полистать учебник, составить план действий и постепенно погружаться в тему. Тогда не останешься накануне контрольной с неподъемной задачей.

Метод Цицерона

Самый популярный способ запоминания. Его еще называют методом локаций, римской комнатой, а после выхода сериала о Шерлоке Холмсе стали называть еще и чертогами разума. Основан на том, что визуально мы все запоминаем лучше, чем, скажем, на слух. Нужно представить хорошо знакомое помещение – например, свою комнату или квартиру, и как бы развесить на видных местах ассоциации-напоминалки. Например, нужно запомнить военачальников. О маршале Жукове может напомнить жук на двери той самой воображаемой комнаты. А малина на столе – маршала Малиновского. Пару раз повторить, и информация переходит в долговременную память. Цицерон, как известно, был великим оратором и именно так готовил свои речи. Записями никогда не пользовался, а его выступления были насыщены деталями и фактами.

Смешные ассоциации

Лучше запоминаются именно смешные, даже нелепые ассоциации. Смешное вообще лучше запоминается. Когда идешь со школы домой, вспоминается ведь не новая формула по физике, а какое-то событие, которое повеселило. Однако при запоминании иностранных слов одними визуальными ассоциациями не обойтись – нужны еще и звуковые. Поэтому произносим несколько раз слово вслух и представляем, как оно выглядит на письме. Иначе запомнится не правильное произношение, а только смешная картинка.

Через ассоциации можно выучить и формулы. Но с формулами важно не запускать: если что-то не понял, вернись к тому месту, где началось непонимание. Иначе дальше будешь терять целые темы.

Учи в разных местах

Если нужно запомнить большой объем информации, полезно менять локацию во время подготовки. Что-то выучил за столом в комнате, что-то - на кухне,что-то - в коридоре. Можно продолжить в парке, в метро и т.д. В чем тут смысл? Привязываются дополнительные ассоциации, и в нужный момент они выручат: вспоминаешь сначала, что это учил в парке, а потом и что именно учил.

Выучил — повтори

Важно заниматься каждый день и повторять выученное. Посмотреть видео на эту тему на YouTube, побеседовать с одноклассником, как он готовится, пройти тест по теме – книжный или в интернете.

Выучил - сразу повтори. Буквально на пару минут закрой глаза и прокрути в голове самое основное. Иначе на следующий день будешь уже не повторять, а учить заново. Наш мозг так устроен, что мы начинаем забывать новую информацию сразу после того, как услышим.

А вот просто пролистать конспект не годится. С конспектом как бывает? Открыл, подумал: «Это я знаю, это я помню - я молодец». На самом деле не знаешь, а узнаешь то, что сам написал. В памяти же откладывается то, что понял и осознал. Правильное повторение – это пересказ, со всеми важными деталями. А потом нужно постараться применить новые знания: например, обсудить с кем-то, решить задачку, составить диалог с новыми словами на английском.

Шпаргалки и игры

Классный способ – поиграть в игры вроде «Активити», когда жестами нужно объяснить какое-то слово или понятие. В игре снижается важность, включается креатив, интерес, интрига, азарт. Если повторять, представлять, погружаться в тему, она быстро запомнится. Даже если что-то не вспомнишь, логически додумаешь.

Шпаргалки тоже могут помочь, не зря говорят: правильная шпаргалка та, которую написал и не воспользовался, потому что все запомнил, пока писал.

Ментальные карты

Хорошо работают и для изучения, и для повторения ментальные карты. Выучил тему – сразу набросай схему ответа. Рисуя ее, прорабатываешь тему, вплоть до мелочей, а по ходу видишь, где есть пробелы.

Метод интервалов

Популярный подход «буду учить, пока не выучу» не годится: если не ограничить время на задачу, мы будем делать ее максимально долго, потому что фокус внимания долго удерживать невозможно и невольно начнешь отвлекаться. Гораздо больше успеваешь, если заниматься по методу помидора: ставишь таймер на 15-20 минут и стараешься выполнить за это время какую-то конкретную задачу, потом делаешь перерыв на отдых 3-5 минут и — следующий подход.

Все эти методы, отметила Гаяне Курятова, отлично работают и при подготовке к экзамену. Если начать готовиться в сентябре, то к маю материал будет от зубов отскакивать. Можно и быстрее, конечно, но ведь этот набор знаний важно и дальше применять. Студенты признаются: мол, подготовка к экзаменам в школе ерунда по сравнению с учебой в вузе. К тому же подготовка к экзамену помогает понять, как работает твоя память, научиться учиться, делать все быстрее. Это ценный навык и во взрослой жизни.