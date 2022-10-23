Киев может готовить провокацию с «грязной» ядерной бомбой

В «грязной» бомбе используется обычная взрывчатка и какие-то радиоактивные материалы Фото: EAST NEWS

Тревожная информация поступает с Украины. Создается впечатление, что киевские власти реально добиваются начала ядерной войны. Буквально в субботу, 22 октября, Владимир Зеленский фактически призвал Запад сбросить на Москву атомную бомбу.

- Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Если Россия нанесет ядерный удар по офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ, - заявил в интервью канадским СМИ президент Украины.

Одно хорошо: никто пока серьезно не собирается использовать атомные ракеты. Но вероятно Киеву это как раз и не нравится. РИА Новости со ссылкой на свои «заслуживающие доверия источники» сообщило, что на Украине может готовиться теракт с «грязной» бомбой.

Это не настоящее атомное оружие, где взрыв происходит за счет деления ядра в боеголовке. В «грязной» бомбе используется обычная взрывчатка и какие-то радиоактивные материалы. Цель: не снести город ударной волной, а заразить большую территорию радиацией от распыления ядерных материалов.

Поступает информация, что киевский Институт ядерных исследований практически закончил изготовление такой «грязной» бомбы. Есть вероятность, что Великобритания готова передать часть необходимых компонентов.

Киев хочет устроить теракт, чтобы потом обвинить Россию в использовании запрещенного оружия. По плану политиков, мы окончательно лишимся поддержки союзников. А Запад может захотеть влезть в конфликт уже со своими солдатами.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов фактически подтвердил планы Киева. Правда, он уточнил, что активнее всего украинцам помогают Штаты.

- Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции, - сообщил генерал.

Похожий прием США использовали в Сирии. Асада сначала обвинили в использовании химического оружия, а потом под этим предлогом начали бомбить правительственные войска.

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