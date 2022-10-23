Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ23 октября 2022 11:35

Негативные мысли вызывают реальные болезни: как это работает и какие органы под угрозой

Психотерапевт Токолонин сообщил, что подавленный стресс вызывает реальные заболевания
Анна КУКАРЦЕВА
Стресс всегда влияет на здоровье человека, особенно подавленный стресс

Стресс всегда влияет на здоровье человека, особенно подавленный стресс

Фото: Shutterstock

Артем Толоконин, врач психотерапевт-сексолог-психиатр, к.м.н, основатель первой в России клиники психосоматической медицины, Института психосоматики, автор книги «Практическая психосоматика» объяснил, чем чревато излишняя нервозность, навязчивые мысли и постоянное ожидание плохого.

- Стресс всегда влияет на здоровье человека, особенно подавленный стресс, когда человек отрицает внутреннюю тревогу, забивая ее и подавляя негативные мысли, - говорит Артем Толоконин. - Чаще всего проблемы подавляют и замалчивают мужчины для того, чтобы сознательно не испытывать чувство уязвимости и не подрывать собственную самооценку. При этом многие пытаются избавиться от проблемы с помощью алкоголя, наркотиков, прокрастинации. Но именно так подавленное негативное чувство продолжает манипулировать человеком. Так же, замалчиванием и отрицанием произошедшего, может проявляться ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Его признаком часто является амнезия на ту травму, которую получил человек.

Не нужно думать, что после подавления стресса вы станете сильнее и легче будете переживать различные события впредь, все переживания необходимо своевременно проработать, объясняет психотерапевт: «Очаг внутреннего напряжения - это программирующая травма, которая приводит к разрушению здоровья и психики в будущем. Для поддержания хорошего здоровья важно осознавать свои чувства, и, если вы испытываете негативные переживания (боль, разочарование), им нужно дать выход путем работы с психотерапевтом или применения телесно-ориентированных методик (от йоги и правильного дыхания до массажа — прим. ред.)».

Психотерапевт Токолонин сообщил, что подавленный стресс вызывает реальные заболевания

Психотерапевт Токолонин сообщил, что подавленный стресс вызывает реальные заболевания

К КАКИМ ПРОБЛЕМАМ СО ЗДОРОВЬЕМ МОГУТ ПРИВЕСТИ НАВЯЗЧИВЫЕ НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ

- Если человека постоянно преследуют навязчивые мысли, например, ему кажется, что у него все время грязные руки, из-за этого в его тело проникает зараза, то он начинает бесконечно всё мыть и протирать, по сути становится психологическим инвалидом. Такие люди — заложники собственных страхов, - поясняет Артем Толоконин. - У некоторых людей есть склонность к тревожности. Если человек постоянно переживает (о своем здоровье, негативных новостях), он прекращает замечать обычные радости жизни. Большое количество тревог дает поведенческие проблемы, а также проблемы с качеством жизни и здоровьем.

Человек, который находится в постоянной тревоге, становится более уязвимым, теряет энергию и работоспособность. Наличие тревог также разрушает эмоциональную систему и приводит к тем или иным заболеваниям (например, проблемам с щитовидной железой или частым аллергическим реакциям).

КАКИЕ ЭМОЦИИ И МЫСЛИ ПРОГРАММИРУЮТ ВОЗМОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ

«Все негативные эмоции влияют на самочувствие человека, на состояние сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной системы», - уверен психотерапевт.

Разберем некоторые ситуации и их влияние на состояние здоровья:

Гинекологические заболевания

На проблему принятия себя как женщины могут указывать гинекологические проблемы. После того, как девушку бросил молодой человек, у нее может появиться киста, а после разрыва с мужем у женщины часто возникают заболевания правой молочной железы. В случае нетяжелых конфликтов это фиброзно-кистозная мастопатия, а в тяжелых онкология.

Если женщина переживает за самочувствие своего ребенка и винит себя в том, что недостаточно оберегала его, то часто поражается левая молочная железа.

Нежелание интимной близости и невозможность открыто отказать партнеру приводят к молочнице.

Заболевания опорно-двигательной системы

Если какой-то невыносимый тяжелый груз давит на человека, сразу же будет реагировать позвоночник.

Когда жизнь в буквальном смысле сковывает по рукам и ногам, формируется болезнь Бехтерева (воспалительное заболевание суставов или позвонков, приводящее к их неподвижности).

Если у человека напряженные отношения с матерью, которую он считает невыносимой, его начинает беспокоить ревматоидный полиартрит.

Заболевания желудка и кишечника

Если человек не «переваривает», плохо воспринимает какие-либо события или людей, у него начинаются проблемы с желудком. К примеру, если у него токсичная мать, жена, отец, он будет испытывать синдром раздраженного кишечника. А когда поведение близкого человека настолько его довело, что он бессилен, даже может начаться болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечника, которое затрагивает все его отделы).

Новости медицины