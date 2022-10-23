Негативные мысли вызывают реальные болезни: как это работает и какие органы под угрозой

Стресс всегда влияет на здоровье человека, особенно подавленный стресс Фото: Shutterstock

Артем Толоконин, врач психотерапевт-сексолог-психиатр, к.м.н, основатель первой в России клиники психосоматической медицины, Института психосоматики, автор книги «Практическая психосоматика» объяснил, чем чревато излишняя нервозность, навязчивые мысли и постоянное ожидание плохого.

- Стресс всегда влияет на здоровье человека, особенно подавленный стресс, когда человек отрицает внутреннюю тревогу, забивая ее и подавляя негативные мысли, - говорит Артем Толоконин. - Чаще всего проблемы подавляют и замалчивают мужчины для того, чтобы сознательно не испытывать чувство уязвимости и не подрывать собственную самооценку. При этом многие пытаются избавиться от проблемы с помощью алкоголя, наркотиков, прокрастинации. Но именно так подавленное негативное чувство продолжает манипулировать человеком. Так же, замалчиванием и отрицанием произошедшего, может проявляться ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Его признаком часто является амнезия на ту травму, которую получил человек.

Не нужно думать, что после подавления стресса вы станете сильнее и легче будете переживать различные события впредь, все переживания необходимо своевременно проработать, объясняет психотерапевт: «Очаг внутреннего напряжения - это программирующая травма, которая приводит к разрушению здоровья и психики в будущем. Для поддержания хорошего здоровья важно осознавать свои чувства, и, если вы испытываете негативные переживания (боль, разочарование), им нужно дать выход путем работы с психотерапевтом или применения телесно-ориентированных методик (от йоги и правильного дыхания до массажа — прим. ред.)».

Психотерапевт Токолонин сообщил, что подавленный стресс вызывает реальные заболевания

К КАКИМ ПРОБЛЕМАМ СО ЗДОРОВЬЕМ МОГУТ ПРИВЕСТИ НАВЯЗЧИВЫЕ НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ

- Если человека постоянно преследуют навязчивые мысли, например, ему кажется, что у него все время грязные руки, из-за этого в его тело проникает зараза, то он начинает бесконечно всё мыть и протирать, по сути становится психологическим инвалидом. Такие люди — заложники собственных страхов, - поясняет Артем Толоконин. - У некоторых людей есть склонность к тревожности. Если человек постоянно переживает (о своем здоровье, негативных новостях), он прекращает замечать обычные радости жизни. Большое количество тревог дает поведенческие проблемы, а также проблемы с качеством жизни и здоровьем.

Человек, который находится в постоянной тревоге, становится более уязвимым, теряет энергию и работоспособность. Наличие тревог также разрушает эмоциональную систему и приводит к тем или иным заболеваниям (например, проблемам с щитовидной железой или частым аллергическим реакциям).

КАКИЕ ЭМОЦИИ И МЫСЛИ ПРОГРАММИРУЮТ ВОЗМОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ

«Все негативные эмоции влияют на самочувствие человека, на состояние сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной системы», - уверен психотерапевт.

Разберем некоторые ситуации и их влияние на состояние здоровья:

Гинекологические заболевания

На проблему принятия себя как женщины могут указывать гинекологические проблемы. После того, как девушку бросил молодой человек, у нее может появиться киста, а после разрыва с мужем у женщины часто возникают заболевания правой молочной железы. В случае нетяжелых конфликтов это фиброзно-кистозная мастопатия, а в тяжелых онкология.

Если женщина переживает за самочувствие своего ребенка и винит себя в том, что недостаточно оберегала его, то часто поражается левая молочная железа.

Нежелание интимной близости и невозможность открыто отказать партнеру приводят к молочнице.

Заболевания опорно-двигательной системы

Если какой-то невыносимый тяжелый груз давит на человека, сразу же будет реагировать позвоночник.

Когда жизнь в буквальном смысле сковывает по рукам и ногам, формируется болезнь Бехтерева (воспалительное заболевание суставов или позвонков, приводящее к их неподвижности).

Если у человека напряженные отношения с матерью, которую он считает невыносимой, его начинает беспокоить ревматоидный полиартрит.

Заболевания желудка и кишечника

Если человек не «переваривает», плохо воспринимает какие-либо события или людей, у него начинаются проблемы с желудком. К примеру, если у него токсичная мать, жена, отец, он будет испытывать синдром раздраженного кишечника. А когда поведение близкого человека настолько его довело, что он бессилен, даже может начаться болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечника, которое затрагивает все его отделы).