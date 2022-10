Ученые поняли, как избавить человечество от облысения и седины

Экспериментальная мышь

Эксперименты, которые ведут японские исследователи из Йокогамского национального университета – пока на мышах, дают ощутимые и видимые результаты. Это следует из отчета, недавно опубликованного в журнале Science Advances – на него ссылается портал ScienceAlert.

Есть все основания полагать: появляется вполне обоснованная надежда на то, что сразу две, казалось бы, несбыточные мечты человечества все-таки сбудутся. А именно: можно будет избавлять плешивых от лысин, а седым возвращать натуральный цвет волос естественным путем. Без какого-либо окрашивания.

Медики давно уже научились пересаживать волосы словно деревья из тех мест, где они еще растут, на проплешины. Сама идея появилась еще в тридцатые годы прошлого века. А первая успешная операция была поведена в 1959 году. И до сих пор метод считается весьма эффективным, хоть трудоемким и дорогим. Его активно рекламируют заинтересованные в пациентах клиники.

Волос, получившийся из искусственно созданного фолликула и пророщенный в пробирке

Серьезные недостатки - далеко не все волосы приживаются - почти, как пересаженные на новое место взрослые деревья - крупномеры, по терминологии садоводов. На месте «выкопанных» остаются ямки. При этом число волос на голове не увеличивается - в лучшем случае они перераспределяются.

Существует и другая методика - еще более «сельскохозяйственная». Основная ее идея в том, чтобы «вкапывать» волосы не крупномерами и даже не саженцами, а своего рода семенами. То есть, сеять и ждать всходов. Подобными «полевыми работами» начали заниматься в Научно-техническом институте Токийского научного университета (Research Institute for Science and Technology at Tokyo University of Science - TUS). А теперь продолжили коллеги. Экспериментируя, они культивируют волосяные фолликулы – эдакие мешочки или луковицы, как их еще называю, из которых, собственно, и вырастают волосы. Эти семена, если так можно выразиться, получают из эмбриональных клеток мышей. «Проращивают» в пробирках, а потом пересаживают взрослым, но лысым мышам – специально выведенным. Фолликулы, сформировавшиеся вне тела, приживаются и дают всходы – полноценные волосы.

Манипулируя подобным образом, ученые решают сразу две задачи: наблюдают на молекулярном уровне за процессом, который пока еще мало изучен, и засевают лысины. Более того, «удобряя» посевы, экспериментаторы подобрали вещества, которые стимулируют выработку меланоцитов - клеток, участвующих в пигментации. То есть, тех, которые растеряли седые волосы.

Получилось с мышами – наверное, получится и с людьми

Когда эти вещества добавляли в «почву», волосы, выросшие из семян, становились более пигментированными.

Японцы полагают, что методика подойдет и людям. Такие эксперименты – ближайшая цель. Человеческие фолликулы планируют изготавливать из собственных стволовых клеток лысого человека.