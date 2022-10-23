Минобороны уничтожило на Украине два крупных нефтехранилища

В районе населенного пункта Смела Черкасской области удалось сжечь склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива Фото: REUTERS

В Минобороны России заявили, что в течение суток продолжались массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины.

«Все назначенные объекты поражены», - подчеркнул официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Очевидно, это прямой ответ на попытки ряда деятелей ВСУ, что пытались расстрелять крылатые ракеты из автоматов или догнать их истребителем.

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ со стороны Днепропетровской области выпущено более 30-ти артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Наши военные подавили огневые точки провокаторов, жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме.

Генерал-лейтенант также сообщил, что ударами авиации, ракетных войск и артиллерии ликвидированы: пять складов с боеприпасами, нефтехранилище с дизтопливом в Днепропетровской области, пункт управления ВСУ в Запорожской области, подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области, Ямполь, Новоукраинка, Кировск Донецкой Народной Республики и Изюмское Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Смела Черкасской области удалось сжечь склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины. Его до сих пор не могут потушить.

При этом вооруженные формирования киевского режима повторяют очередные попытки наступать. Делают попытки на всех направлениях. Вчера потеряли 80 солдат на Красно-Ливанском направлении и 130 на Николаево-Криворожском, остались без Харьковского оборонного предприятия «Коммунар», где собирали противокорабельные ракеты «Нептун».

За последние сутки наши бойцы отбили все атаки и нанесли урон ВСУ: на Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском около 70 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком - более 40, на Николаево-Криворожском 90 украинских военнослужащих.

В этих боях ВСУ потеряли десятки танков, бронемашин и пикапов.

Средствами противовоздушной обороны за сутки наши воины сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и одну противорадиолокационную ракету «HARM».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

325 - самолетов

162 - вертолета

2323 - беспилотных летательных аппаратов

383 - зенитных ракетных комплекса

5997 - танков и других боевых бронированных машин

874 - боевые машины реактивной системы залпового огня

3517 - орудий полевой артиллерии и минометов

6720 - единиц специальной военной автомобильной техники