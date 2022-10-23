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Политика23 октября 2022 13:53

Украина погрузилась во тьму

Более 1,3 млн человек на Украине остались без света после российского удара по энергетике страны
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Более 1,3 млн человек на Украине остались без света

Более 1,3 млн человек на Украине остались без света

Фото: REUTERS

Без света на Украине сейчас сидят аж девять регионов. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что наши ракетные удары разрушили энергоинфраструктуру Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой и других областей.

- Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. 1 361 308 абонентов без света, - перечислил Тимошенко.

Ранее украинское Минэнерго заявило, что собирается импортировать электричество. Еще недавно Украина была крупным продавцом энергии.

Массовые удары по украинской инфраструктуре начались с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Владимир Путин уже сравнил киевские спецслужбы, организовавшие подрыв переправы в Керчи, с международными террористами.

- Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, - заметил президент. Вот мы и не оставляем.

Интересно, что после первого обстрела многие западные эксперты заявили, что больше Россия сделать ничего не сможет. Ракеты кончились. Но, как показывает практика, запасов у нас хватит на все украинские электростанции.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ