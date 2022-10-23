Заедаем стресс: Россияне стали больше тратиться на сладости

Холодная погода и стрессы стали главной причиной роста потребления кондитерских изделий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Холодная погода и стрессы стали главной причиной роста потребления кондитерских изделий. Так считают специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс», которые проанализировали продажи сладостей нынешней осенью и сравнили их с данными за прошлый год. Результаты исследования приводит агентство РИА Новости.

Для анализа были взяты данные с более чем 1 миллиона российских онлайн-касс в период за сентябрь и первую половину октября в 2022 и 2021 годах. «Покупки сладостей в сентябре и начале октября происходили большими объемами, чем обычно, что отразилось на среднем чеке товаров», — говорится в исследовании.

Больше всего за год выросли продажи шоколадных батончиков, конфеты и шоколада (см. «Только цифры»). Специалисты говорят о том, что кондитерские изделия, действительно, помогают нам при стрессах. Причин, по которым нас тянет на сладкое, две - психологическая и физиологическая.

- Сладкое успокаивает нас, оно является естественным транквилизатором для снятия беспокойства, - говорит психолог Виктория Рябова. - А с точки зрения физиологии оно помогает нашему организму вырабатывать серотонин - природный антидепрессант. Серотонин (который еще называют гормоном счастья), снимает повышенную тревожность и улучшает наше настроение. Но увлекаться таким успокоительным, конечно, нельзя – это чревато побочными эффектами вроде ожирения и проблем с сосудами.

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