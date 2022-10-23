Мобилизованным россиянам дали отсрочку по уплате налогов

Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках частичной мобилизации на военную службу были призваны экономически активные граждане – многим из них нужно платить налоги, сдавать декларации и т.п. Но как они будут это делать, находясь вдали от дома и интернета? Чтобы урегулировать этот вопрос, правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин продлил сроки представления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам. Это решение распространяется и на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний – для них это особенно важно. В правительстве сообщили, что это часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.

Как будет рассчитываться отсрочка?

* Для уплаты налогов и страховых взносов — со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

*Для предоставления налоговых деклараций — со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

* Для уплаты налога на профессиональный доход — со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвёртого месяца после дня окончания военной службы.

В правительстве подчеркивают, что уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую долга, остальные можно вносить ежемесячно равными частями.

Недавно Госдума одобрила кредитные каникулы для предпринимателей и упрощенную передачу их компаний в доверительное управление. Закон был нужен для сохранения производства и рабочих мест на предприятиях, владельцы которых призваны в рамках частичной мобилизации. 20 октября закон подписал президент.