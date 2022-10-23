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Наука23 октября 2022 15:35

Житель Литвы сфотографировал монстра, которого встретил рядом с домом

Снимок получил приз на международном конкурсе
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Чудное мгновение. Фото: nikonsmallworld.com/Eugenijus Kavaliauskas

Чудное мгновение. Фото: nikonsmallworld.com/Eugenijus Kavaliauskas

Кто бы мог подумать, что на Земле обитает существо с такой отвратительной рожей. Житель Литвы встретил его рядом со своим домом. Сверхъестественный монстр не прилетел с другой планеты, не материализовался из кошмарного сна и не явился на празднование Хэллоуина из потустороннего мира. Он приполз из ближайшего леса. Ведь это обыкновенный муравей. Столь устрашающе насекомое выглядит с близкого расстояния – с такого, с какого его запечатлел Эугениюс Каваляускас (Eugenijus Kavaliauskas), фотограф дикой природы из Литвы. Так представил автора снимка журнал Insider.

Снимок получил поощрительный приз 2022 года на конкурсе фотомикрогафии, который проводит «Никон» (2022 Nikon Small World Photomicrography Competition).

Однако победила другая работа – не столь впечатляющая, на мой взгляд. Первой премии удостоились Григорий Тимин и Майкл Миленкович (Grigorii Timin & Dr. Michel Milinkovitch) из Университета Женевы (University of Geneva). На фото, присланном ими, лапка мадагаскарского геккона.

Снимок-победитель конкурса – лапка геккона. Фото: nikonsmallworld.com/Grigorii Timin, Michel Milinkovitch

Снимок-победитель конкурса – лапка геккона. Фото: nikonsmallworld.com/Grigorii Timin, Michel Milinkovitch

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