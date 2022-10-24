Анекдоты: Средний класс - это когда можешь себе позволить каждый день есть сыр, но когда кусочек упадет на пол, то его поднимаешь и съедаешь

- Если я после работы захожу с друзьями в пивбар, жена по три дня не разговаривает со мной.
- И как часто ты ходишь туда с друзьями?
- Раз в три дня.
* * *
Как в стране с таким уровнем семейного насилия можно писать на пачке «Две порции» и класть нечетное количество вареников?
* * *
У гранита науки, как правило, вкус лапши «Доширак», реже - пельменей.
* * *
Я знаю три волшебных английских слова, с помощью которых можно спокойно общаться на любые темы. Это: «окей», «вау» и «упс»…
* * *
Стоит Вовочка на улице, курит. Подходит к нему женщина:
- Мальчик, а твои родители знают, что ты куришь?
- А ваш муж знает, что вы пристаете к незнакомым мужчинам?
* * *
Зубной врач, перевязывая палец, выходит из кабинета и говорит матери маленького пациента:
- Я ему только что поставил пломбу. Не позволяйте ему кусать никого другого по крайней мере еще полтора часа!
* * *
Есть поговорка: «Чем похвалишься, без того и останешься!»
Так вот, я хочу похвалиться своим кредитом и лишним весом.
* * *
Почему так мало девушек сомелье? Потому что сделает она несколько глотков вина - и уже думает о бывшем и плачет, что жирная.
* * *
Если ваш мужчина спокойно надевает разноцветные или дырявые носки, значит, ботинки он снимает только дома. Берегите его…
* * *
Полезный совет:
- Прежде чем вынести на помойку кучу коробок, оставшихся после ремонта, тщательно проверьте, что ни в одной из них нет вашего кота.
* * *
«А давайте скинемся и купим Наташке шубу!» - предложила моль сидящим в шкафу мужикам.
* * *
А ведь технически - птицы на ветках деревьев не сидят, а стоят.
Вот и живите теперь с этим.
* * *
- iPhone 14 будет стоить 25 тысяч рублей.
- Ого! А чё так дешево?
- Там будет одна коробка. Телефон надо покупать отдельно.
* * *
- А как я вас узнаю на первом свидании?
- Я буду в фате и с вещами!
* * *
Невнимательный пассажир Иванов, захлопывая дверь купе, не заметил руку и исцелил глухонемого продавца журналов.
* * *
Отец за сыном в детсад приходит. У него спрашивают:
- Который ваш?
- А какая разница? Все равно завтра обратно вести.
* * *
Если посмотреть «Матрицу» наоборот, можно увидеть, как Киану Ривз слезает с наркотиков и находит стабильную работу в офисе.
* * *
Есть два вида зависти.
Первый - хотят все, как у тебя. А второй - чтобы у тебя вообще ничего не было.