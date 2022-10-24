Анекдоты: Средний класс - это когда можешь себе позволить каждый день есть сыр, но когда кусочек упадет на пол, то его поднимаешь и съедаешь

- Если я после работы захожу с друзьями в пивбар, жена по три дня не разговаривает со мной.

- И как часто ты ходишь туда с друзьями?

- Раз в три дня.

* * *

Как в стране с таким уровнем семейного насилия можно писать на пачке «Две порции» и класть нечетное количество вареников?

* * *

У гранита науки, как правило, вкус лапши «Доширак», реже - пельменей.

* * *

Я знаю три волшебных английских слова, с помощью которых можно спокойно общаться на любые темы. Это: «окей», «вау» и «упс»…

* * *

Стоит Вовочка на улице, курит. Подходит к нему женщина:

- Мальчик, а твои родители знают, что ты куришь?

- А ваш муж знает, что вы пристаете к незнакомым мужчинам?

* * *

Зубной врач, перевязывая палец, выходит из кабинета и говорит матери маленького пациента:

- Я ему только что поставил пломбу. Не позволяйте ему кусать никого другого по крайней мере еще полтора часа!

* * *

Есть поговорка: «Чем похвалишься, без того и останешься!»

Так вот, я хочу похвалиться своим кредитом и лишним весом.

* * *

Почему так мало девушек сомелье? Потому что сделает она несколько глотков вина - и уже думает о бывшем и плачет, что жирная.

* * *

Если ваш мужчина спокойно надевает разноцветные или дырявые носки, значит, ботинки он снимает только дома. Берегите его…

* * *

Полезный совет:

- Прежде чем вынести на помойку кучу коробок, оставшихся после ремонта, тщательно проверьте, что ни в одной из них нет вашего кота.

* * *

«А давайте скинемся и купим Наташке шубу!» - предложила моль сидящим в шкафу мужикам.

* * *

А ведь технически - птицы на ветках деревьев не сидят, а стоят.

Вот и живите теперь с этим.

* * *

- iPhone 14 будет стоить 25 тысяч рублей.

- Ого! А чё так дешево?

- Там будет одна коробка. Телефон надо покупать отдельно.

* * *

- А как я вас узнаю на первом свидании?

- Я буду в фате и с вещами!

* * *

Невнимательный пассажир Иванов, захлопывая дверь купе, не заметил руку и исцелил глухонемого продавца журналов.

* * *

Отец за сыном в детсад приходит. У него спрашивают:

- Который ваш?

- А какая разница? Все равно завтра обратно вести.

* * *

Если посмотреть «Матрицу» наоборот, можно увидеть, как Киану Ривз слезает с наркотиков и находит стабильную работу в офисе.

* * *

Есть два вида зависти.

Первый - хотят все, как у тебя. А второй - чтобы у тебя вообще ничего не было.