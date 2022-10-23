Для чего вводится военное положение в новых регионах, кто зарабатывает в России больше всего и как увлажнять воздух в квартире без увлажнителя

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Чего ждет Россия от генерала Суровикина? (слушать)

2 место. Дмитрий Солонников: Военное положение вводится, чтобы был результат, как в мае 1945 года (слушать)

3 место. Валерий Федоров: Русские люди поддержат любое решение Путина (слушать)

4 место. Георгий Бовт: Если полправительства упразднить, страна просто этого даже не заметит (слушать)

5 место. «Долбите гадов и скорее побеждайте!»: житель Киева обратился к россиян (слушать)

6 место. На чём россияне будут ездить в ближайшие годы (слушать)

7 место. Стало известно, кто зарабатывает в России больше всего. И это не программисты (слушать)

8 место. Как увлажнять воздух в квартире без увлажнителя (слушать)

9 место. Лучший директор России раскрыл, почему школьники не боятся приходить к нему «на ковер» (слушать)

10 место. Жизнь - это такая зараза: сложные организмы появились на Земле в результате вирусной инфекции (слушать)