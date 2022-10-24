Регина Тодоренко в кровавой западне

Супруги (Алена Михайлова и Петр Скворцов) не хотели, но стали киллерами, отчего сами в ужасе: не хочется им убивать героиню Регины Тодоренко. Фото: KION

«Алиса не может ждать»

Елизавета Ищенко великолепно справилась с главной ролью. Фото: Start

Драма

Где смотреть: Start.

Еще одна история болезненного взросления от мастера этой темы - режиссера Наталии Мещаниновой («Пингвины моей мамы»), на этот раз с трагическим оттенком. 15-летняя Алиса, которая с раннего детства наблюдается у окулиста, узнала, что скоро ослепнет. И решает, что время, пока она остается зрячей, надо провести на полную катушку. Девочка забивает на школу и готовится задорого продать свою девственность, чтобы на вырученные деньги уехать куда подальше. Мать скрыла от дочери ее диагноз и не подозревает, что та уже в курсе.

В поучительной истории про разрушительную ложь беда Алисы становится метафорой слепоты взрослых: они предпочитают страдать, лишь бы не смотреть правде в глаза. В сериале, обещающем стать одним из главных событий сезона, снялись Анна Михалкова, Таисия Вилкова, Степан Девонин и сыгравшая главную роль 16-летняя актриса Елизавета Ищенко.

«Секреты семейной жизни-2»

Регина Тодоренко. Фото: KION

Черная комедия

Где смотреть: KION.

Название не зря заставляет вспомнить фильм Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Безбашенная комедия с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым тоже о кризисе в отношениях, только совсем молодой пары. Напомним, в первом сезоне их герои Полина и Никита - креативщики PR-агентства - случайно встали на кривую дорожку криминала: жена насмерть засверлила дрелью противную инстаграм-диву, а муж помог ей спрятать труп. Парочка попала в оборот к нечестивому следователю Роману (Федор Лавров), который вынуждает их продолжать убийства звездных блогеров. В новых сериях Роман велит им замочить звезду интернета Киру Крауч (Регина Тодоренко), но Полина и Никита норовят соскочить.

Не вздумайте воспринимать «Секреты...» как реалистичную историю: вся кровь тут - брусничный сок, а все происходящее скорее фантасмагорический сон запутавшихся в отношениях супругов.

«Аврора»

Лена Тронина - ударная сила новых русских сериалов. Фото: More.tv

Черная комедия

Где смотреть: More.tv.

Сериал нельзя пропустить как минимум по двум причинам. Во-первых, в главной роли снялась Лена Тронина, которая в прошлом году отлично сыграла в сериале Happy End. А в этом году вышел триллер «Идентификация», после чего стало ясно, что Тронина не просто хорошая, а выдающаяся актриса, каких у нас не то чтобы много. Во-вторых, поставил «Аврору» Роман Волобуев - в прошлом блистательный кинокритик, ушедший в режиссуру и снявший не только бездарную поделку «Просто представь, что мы знаем», но и выдающийся эпос «Последний министр».

Героиня «Авроры» - психолог Саша в центре профилактики самоубийств. У нее самой депрессия, отчего она много пьет. В 10 лет Саша снялась в кино и на короткое время стала звездой. Но больше ролей не было. Отметив 25-летие бурной попойкой, Саша обнаруживает, что вообще не помнит последние четыре недели. В своих мыслях она погружается в прошлое и с ужасом понимает, что все было хуже, чем она думала.