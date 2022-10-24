Пашинян сдает Карабах, чтобы увести Армению на Запад

Президент Азербайджана Алиев и президент Турции Эрдоган в спортивном клубе города Зангилан в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

То, что Вашингтон и Брюссель попытаются использовать сложный момент и создать проблемы для Москвы по всему периметру бывшего Союза, было понятно с самого начала СВО на Украине.

Пожалуй, одним из самых удобных в этом плане является карабахский кейс. После 44-дневной войны 2020 года (война прекратилась исключительно благодаря посредническим усилиям Путина) и размещения контингента российских миротворческих сил в Карабахе воцарился хоть и хрупкий, но мир. Перестрелки и инциденты разного масштаба, имеющие место на границе Азербайджана и Армении, очевидно происходят в логике политического давления для достижения результатов на переговорах.

Однако, судя по всему, уже в самом обозримом будущем в истории давнего конфликта назначен новый поворот.

10 октября на одном из российских телеграм-каналов был опубликован так называемый вашингтонский документ по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Документ стал результатом западной посреднической миссии и, согласно различным источникам, после серии брюссельских и пражских переговоров, а также после встречи министров иностранных дел и секретарей Совбезов в Вашингтоне был принят в качестве приемлемого и Алиевым, и Пашиняном.

У армян накопились претензии к Пашиняну.

Судя по содержанию документа, в случае его подписания будут проведены работы по окончательной делимитации межгосударственной границы, начнутся работы по строительству так называемого зангезурского коридора - скоростной трассы, которая должна связать районы восточного Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении. Кроме того, Азербайджан должен будет назначить некоего «официального представителя», который с таким же представителем карабахских армян должен будет обсуждать и решать вопросы, связанные с их безопасностью и правами. Какой-либо статус для армян Карабаха, а тем более для непризнанной НКР не предусмотрен.

Интересно, что опубликование этого документа пока что не вызвало нового всплеска протестного движения ни в Армении, ни в Карабахе. Ведь понятно, что на самом деле это означает полный переход Нагорного Карабаха под азербайджанскую юрисдикцию, а формальность каких-бы то ни было «официальных представителей» азербайджанцы и не скрывают: еще совсем недавно Ильхам Алиев вновь заявил, что проживающие в Карабахе армяне - граждане Азербайджана, и с ними будут обращаться в полном соответствии с Конституцией этой страны. Понятно, что очень скоро в Карабахе не останется ни одного армянина.

Если действующая армянская власть согласится на принятие этого документа (наши источники в правительстве Армении утверждают, что Пашинян убежден в необходимости его скорейшего подписания), то это станет катализатором тектонического сдвига в Закавказье. Армении, подписавшей мир с Азербайджаном и Турцией, потерявшей Карабах и якобы обретшей тем самым избавление от экзистенциальных угроз, не будет нужна ни российская база в Гюмри, ни российские миротворцы в Карабахе. Более чем понятно, что именно это и является истинной целью западных посредников.

Пойдет ли на это Пашинян? Значительная часть экспертного сообщества в Армении и России считает, что он сделает это оперативно и без всяких угрызений совести: до обретения власти он позиционировал себя как убежденный прозападник и сторонник вывода Армении из ЕАЭС. Вызовет ли это волнения в Армении и Карабахе? Скорее всего, да. На выборах 2021 года Пашинян сохранил власть под лозунгами справедливого мира, сохранения Карабаха армянским и укрепления стратегического союза с РФ. Армянский избиратель, терпение и толерантность которого к неудачам Пашиняна кажутся безграничными, не давал ему такого мандата и может припомнить премьеру все беды, случившиеся за прошедшие четыре года.

Кроме того, вряд ли армяне забыли уроки новейшей истории и наверняка помнят, что может случиться, когда остаешься один на один с нерешенными проблемами безопасности под искреннее честное слово Вашингтона.