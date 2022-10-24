Военная спецоперация на Украине 24 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года.

В течение суток российские войска продолжали нанесение ударов при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины.

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM. В воздухе уничтожено шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово в ЛНР.

Российские военные отразили атаки украинских войск в районе Куземовки и Беретсовского, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что было уничтожено свыше 20 украинских военных.

Министерство обороны Российской Федерации показало работу штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России при проведении специальной военной операции на Украине. На кадрах можно увидеть боевые вылеты Су-25, а также их парную работу в нанесении ракетных ударов по военным объектам украинских подразделений и их технике.