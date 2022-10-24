Вопрос дня: А вам какое дело обязательно хочется завершить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Куклачев, дрессировщик, народный артист России:

- Я хочу закончить свою «Школу доброты» (артист работает над культурно-воспитательной программой «Школа доброты» для занятий с детьми в начальных классах. - Ред.). Скоро будет готова ее 200-часовая видеопрограмма.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- Мое обязательное дело - научиться управлять самолетом. Не большим пассажирским, а легким спортивным, чтобы можно было фигуры высшего пилотажа показывать. Гоночный автомобиль дает свободу: есть ты, есть трасса, и надо всех обогнать. Как хочешь, так и пытайся. А самолет дает еще больше свободы.

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Дело жизни - воспитать детей, дать им путевки в жизнь. Так как дети еще маленькие, то работы предстоит много. Общественное дело - завершить бои на Украине. Победить всех наших врагов, чтобы спецоперация выполнила свои цели.

Тамара Гвердцители, певица и композитор:

- Хочу снова увидеть любовь между российским и грузинским народами. Глупо думать, что это может зависеть только от меня. Но я буду стараться. Через творчество, через публичные выступления постараюсь примирить людей. Сейчас в сердцах слишком много вражды.

Олег Котов, космонавт:

- У меня больше дел, которые хочется начать! Я очень хочу увидеть, как россиянин высадится на Луну. Мы еще в 70-х были к этому готовы. Деньги есть, люди есть, знания есть. Но чего-то все же нет, чтобы выполнить эту задачу. Я готов сделать все, чтобы наша космонавтика сделала движение вперед.

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России:

- Я хочу создать такую скульптуру, которая покажет все величие России. Задумки уже есть, но я пока держу их в секрете. Чтобы добиться максимального эффекта, нужны правильное место и подходящее событие. Выполнив эту цель, я почувствую, что как художник сделал максимум.

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