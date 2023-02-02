Генерал Куликов: Внуки фашистов и бандеровцев хотят взять реванш за поражение и под Сталинградом. Но мы их били и будем бить

Анатолий Куликов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

…-Товарищ генерал армии, надеюсь, вы уже посмотрели заявление Владимира Путина в Сталинграде (Волгограде), которые он сделал в четверг, 2 января. В частности, наш Верховный Главнокомандующий сказал, что Россия будет отвечать на внешние угрозы не только бронетехникой - «у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать». Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали эти заявления. Что они значат и как их должны понять на Западе те, кто бросает на нас танки с крестами и кто грозится послать авиацию фашистскую.

- К сожалению, выводов из истории на западе не сделали. А не сделали те наследники коллаборационистов, внуки тех, кто воевал на стороне гитлеровской Германии, это они – и польские, и чешские, и голландские, и датские, и все остальные – те, кто тогда был в фашистском Евросоюзе.

Они сегодня хотят взять реванш за поражение их дедов и прадедов.

Но Путин, вы сами только что перечислили и сказали, он ясно дал понять, что этого не произойдет. Ядерную державу нельзя победить «Леопардами», потому что у нас, кроме наших танков, есть ядерная триада.

Они прекрасно это понимают и знают, что где-то в океане может находиться оставленные «Белгородом» (подводной лодкой) торпеды, которые, практически, неуязвимы и сделают свое дело при необходимости. Видимо, нет совершенно никаких мозгов у этих больных Альцгеймером руководителей на той стороне океана.

А мы - русский народ, российский народ, - хоть, как говорится, медленно запрягаем и нам свойственна такая некоторая медлительность, расхлябанность…. Но свое дело знаем, сделаем и доведем до конца.

Они тоже об этом знают.

Я вообще-то - как бы ожидал больше от приезда нашего президента в Волгоград, думал, откровенно говоря, что переименуют город снова в Сталинград…

- Еще не вечер, Анатолий Сергеевич.

- Да… А говорю об этом, потому что у нас в конце января было заседание совета клуба военачальников, и мы направили в Администрацию президента наши предложения…

- А вы же там председатель, да, главнокомандующий этого клуба?

- Я - руководитель Клуба военачальников. И мы направили в Администрацию президента наше ходатайство, обосновав нашу поддержку этой идее.

Трудно сегодня сказать, почему город не переименовывают, видимо, есть какие-то еще другие аргументы.

- А если конкретнее?

- Скорее всего, эти аргументы связаны, может быть, с нынешним, так скажем, отношением к нашей стране. И если вдруг будет еще и переименование, скажут – ну, вот, окончательно они уже перешли к сталинизму и так далее…

- По-моему, нам плевать, что они о нас подумают.

- Что меня немножко обнадеживает – это то, что, наверное, надо все-таки провести референдум в Волгограде. (Речь о переименовании. - А.Г.(

- Да. И такой готовится.

- Это было бы правильно. Потому что тогда так же, как на референдум в Крыму, мы можем ссылаться до бесконечности, и ставить любого на место. Это воля народа.

- Согласен. Ну, что, я вас поздравляю с 80-летием Сталинградской Победы и будем ждать, будем надеяться, что она - Победа - не последняя.

- Да, впереди у нас еще летом 80-летие Курской битвы – это окончательная точка в переломе - если говорить о Великой Отечественной.

- Нет, я имею в виду, что в нашем календаре - по линии спецоперации - тоже будут Победы.

- В этом даже сомнений нет, в этом даже никто не должен сомневаться!

- Понял. Так точно, есть. Спасибо вам, товарищ генерал армии.

- Всего доброго.

- До свидания.