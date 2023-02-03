Военная спецоперация на Украине 3 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите мирного населения народных республик Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 февраля 2023 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц фактически подписал смертный приговор своей политической карьере, согласившись поставить Украине танки Leopard 2, считает бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Минобороны России сообщило, что российская армия ликвидировала за сутки пять складов ВСУ. Также Вооруженные силы РФ сожгли в районе Краматорска американские пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS», с которых украинские националисты долгое время обстреливали мирных граждан.

Министерство обороны России завершило строительство нового водовода в Донбассе. Новое гидротехническое сооружение связало скважины поселка Кипучая Криница в ДНР и водозаборный узел «Южный» в городе Донецке.

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась онлайн-петиция с требованием отставки главы Минобороны страны Алексея Резникова из-за коррупционного скандала.