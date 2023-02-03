Александр Куренков, глава МЧС России: Пожары нужно начинать тушить еще до того, как они возникли

Фото: МЧС
В четверг, 2 января, генерал-лейтенант Александр Куренков принял на Ватутина, 1 , где находится штаб МЧС, Александра Осипова, губернатора Забайкалья - одного из «самых пожароопасных» регионов страны.
Почему «зацепило» это сообщение, которое мне прислала ближе к вечеру пресс-служба ведомства?
Во-первых, больше пяти лет мы с семьей прожили в Чите - дым в городе от лесных и степных пожаров стоял по несколько месяцев.
Во-вторых - довелось летать туда - на разбушевавшиеся читинские пожары - с президентом Владимиром Путиным.
Теперь появляется надежда - стихия здесь присмиреет.
Вот что стало известно о принятых мерах после встречи губернатора Осипова с генералом Куренковым.
1. В Забайкальском крае сейчас задействовано 30 функциональных подсистем РСЧС (Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
2. С начала 2022-го в регионе работает поисково-спасательный отряд территориального подразделения МЧС.
3. На вооружение спасателей регионального главка поступило 16 образцов современной и усовершенствованной пожарно-спасательной техники.
- При необходимости, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Забайкалья ведомство готово задействовать беспилотные авиасистемы и вертолет Ми-8, - рассказал министр Куренков.
Иными словами - пожары теперь будут тушить ещё до того, как они возникнут.
Звучали на встрече и такие цифры: «В прошедшем году в регионе - в зоне сезонных рисков - расчетами МЧС с помощью беспилотников обследовано почти 1,4 тысячи квадратных километров территории в пределах 71 населенного пункта».
Весь этот комплекс Александр Куренков называет «обязательными превентивными мероприятиями по защите населенных пунктов от природных пожаров».
И ещё: как рассказал Александр Осипов, в домах забайкальцев (речь, прежде всего, о частном секторе) безвозмездно установлено более 40 тысяч пожарных извещателей, на очереди - ещё 9 тысяч.
Кстати, именно такой подход позволил Якутии почти вдвое сократить в прошлом году количество лесных пожаров. Дай Бог, что и в моем родном Забайкалье жизнь теперь станет безопаснее.