Александр Куренков, глава МЧС России: Пожары нужно начинать тушить еще до того, как они возникли

Фото: МЧС

В четверг, 2 января, генерал-лейтенант Александр Куренков принял на Ватутина, 1 , где находится штаб МЧС, Александра Осипова, губернатора Забайкалья - одного из «самых пожароопасных» регионов страны.

Почему «зацепило» это сообщение, которое мне прислала ближе к вечеру пресс-служба ведомства?

Во-первых, больше пяти лет мы с семьей прожили в Чите - дым в городе от лесных и степных пожаров стоял по несколько месяцев.

Во-вторых - довелось летать туда - на разбушевавшиеся читинские пожары - с президентом Владимиром Путиным.

Теперь появляется надежда - стихия здесь присмиреет.

Вот что стало известно о принятых мерах после встречи губернатора Осипова с генералом Куренковым.

1. В Забайкальском крае сейчас задействовано 30 функциональных подсистем РСЧС (Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

2. С начала 2022-го в регионе работает поисково-спасательный отряд территориального подразделения МЧС.

3. На вооружение спасателей регионального главка поступило 16 образцов современной и усовершенствованной пожарно-спасательной техники.

- При необходимости, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Забайкалья ведомство готово задействовать беспилотные авиасистемы и вертолет Ми-8, - рассказал министр Куренков.

Иными словами - пожары теперь будут тушить ещё до того, как они возникнут.

Звучали на встрече и такие цифры: «В прошедшем году в регионе - в зоне сезонных рисков - расчетами МЧС с помощью беспилотников обследовано почти 1,4 тысячи квадратных километров территории в пределах 71 населенного пункта».

Весь этот комплекс Александр Куренков называет «обязательными превентивными мероприятиями по защите населенных пунктов от природных пожаров».

И ещё: как рассказал Александр Осипов, в домах забайкальцев (речь, прежде всего, о частном секторе) безвозмездно установлено более 40 тысяч пожарных извещателей, на очереди - ещё 9 тысяч.

Кстати, именно такой подход позволил Якутии почти вдвое сократить в прошлом году количество лесных пожаров. Дай Бог, что и в моем родном Забайкалье жизнь теперь станет безопаснее.