Bloomberg: США поставят Киеву ракеты большой дальности с GPS-наведением

Первые поставки высокоточных ракет дальнего действие ожидаются не ранее, чем 9 месяцев Фото: EAST NEWS

В новый пакет американской помощи Украине войдут ракеты наземного базирования с GPS-наведением, пишет Bloomberg.

Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками. Производителем оружия является корпорация Boeing.

В ходе учений эти снаряды преодолели маршрут в 130 километров (вдвое больше, чем у нынешних ракет Himars на вооружении украинской армии) и поразили цель в радиусе 100 сантиметров от GPS-отметки. Отмечается, что это будет первый контракт на поставку данного оружия в армии мира.

Первые поставки высокоточных ракет дальнего действие ожидаются не ранее, чем 9 месяцев после заключения контрактов, сообщают Bloomberg.

Также в новый пакет украинской помощи войдут противопехотные мины Claymore, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, оборудование поддержки ракет Patriot и переносные ракетные установки Mk 153.

Ожидается, что в пятницу Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,75 млрд.

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