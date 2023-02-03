Звезды пошли в суд: кто обидел Леонтьева, звезду сериала «Сваты» Кравченко и Климову

Валерий Леонтьев год не приезжает в Россию из Америки Фото: Артем КИЛЬКИН

Звезды этой зимой в судах и проигрывали, и надеются еще выиграть. Рассказываем, кто из артистов собирается в ближайшие недели в суд, а кто недавно получил готовое решение.

Коммунальные споры Леонтьева и Максаковой

82-летняя Людмила Максакова начинает судиться с Фондом капитального ремонта Москвы – первое заседание 15 февраля. Иск народной артистки рассматривается в категории «споры с управляющими компаниями». Коммунальная беда случилась в роскошной квартире Максаковой в Брюсовом переулке. Рабочий, обновлявший фасад многоэтажки, упал на балкон квартиры Максаковой, а эвакуировать его оттуда можно было только вскрыв дверь квартиры артистки, отсутствовавшей в Москве. Дверь вскрыли, рабочего забрали. Иск Максаковой такой: она хочет вернуть 347 тысяч 500 рублей за дверь и 100 тысяч рублей в качестве морального ущерба.

73-летний Валерий Леонтьев год не приезжает в Россию из Америки, где живет с женой. В Москве у него квартира в переулке Колокольников в доме номер 24, построенном еще в 1917 году. Певец купил две больших квартиры на соседних этажах, плюс выкупил чердак – получил трехуровневое жилье. Трубы в нем прорвало так, что мощно затопило соседей снизу – потолок и стены пришли в негодность. В конце января Мещанский суд частично удовлетворил иск соседки к Леонтьеву. Певец должен заплатить 225 тысяч 329 рублей в качестве компенсации за восстановительный ремонт, 8 тысяч рублей – за расходы по экспертизе и 5 тысяч – за госпошлину.

Кравченко и «Ленком» против Садальского

71-летний Стас Садальский готовится к суду с 69-летней экс-подругой народной артисткой Татьяной Кравченко. Месяц назад Станислав Садальский намекнул в соцсетях на то, что актриса Кравченко не приехала на гастроли в Санкт-Петербург с антрепризным спектаклем «Гвоздь сезона» из-за проблем с алкоголем. Садальский и Кравченко играют в этом спектакле главные роли. Татьяна Эдуардовна возмутилась: мол, она отказалась играть спектакль с Садальским, так как тот распустил сплетни о театре Ленком, где она работает, оскорбил директора театра Марка Варшавера. Кравченко рассказала KP.RU: «То, что Садальский говорил относительно нашего театра – это чудовищная ложь. То, что он говорит обо мне – это подлый и оскорбительный бред. Неправда и то, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету». Звезда сериала «Сваты» накануне того самого спектакля общалась с директором «Ленкома», от которого узнала об интервью Садальского. Станислав Юрьевич рассказал, что актрису Александру Захарову «выперли» из «Ленкома» (театра, которым руководил ее отец больше 40 лет). Садальский намекнул, что эту сплетню ему принесла Кравченко и задел Варшавера: «Сводит с ней счеты. Вся Москва об этом говорит».

Стас Садальский готовится к суду Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Эдуардовна заверила Варшавера: ничего подобного она не говорила. На этой неделе Кравченко подтвердила намерения наказать Садальского в суде: «Никаких прощений!» Станислав Юрьевич пугает Кравченко: мол, готовься, что в суде и прессе будут постоянно напоминать – про намеки на алкогольную зависимость. Готовится еще один иск за клевету – от театра «Ленком». Так как Захарова работает и получает около 300 тысяч рублей ежемесячно (оклад, гонорар, авторские). Плюс Садальский обвинил Варшавера в двойном гражданстве, что также ложь. Подобные иски сложные – суд будет решать как Садальский высказывался: утверждал или выражал личное мнение и т.д.

Комментарий адвоката: Тимур Матеев рассказал kp.ru о нюансах исков к Садальскому: «Вопрос о клевете достаточно сложный. Можно обращаться в суд из-за распространения порочащей информации – 152 статья Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации»: за компенсацией морального вреда, который взыскивается в пользу гражданина; и за опровержением тех сведений, которые человек распространял. Можно также писать заявление и по уголовной статье (128.1) УК РФ «Клевета» – штраф предусмотрен от полумиллиона до пяти миллионов рублей: в зависимости от того, какая информация и как была распространена (с использованием служебного положения или нет и т.д. По этой статье штраф взыскивается в доход государства».

Климова и Борисова выбили алименты

Долг по алиментам 45-летнего актера Игоря Петренко к концу 2022 года был зафиксирован на сайте Федеральной службы судебных приставов в сумме более 6 миллионов рублей. Судебный пристав по требованию актрисы Екатериной Климовой подавал иск к должнику в суд о временном ограничении на выезд за границу. Климова и Петренко развелись 8 лет назад, у них два общих несовершеннолетних сына. Актеры заключили соглашение у нотариуса, где обозначили фиксированный размер алиментов. Он не привязан к прописанным в законе выплатам – в этом случае алименты на двух детей составляют 1/3 от доходов родителя. Долг Петренко копился почти год, но он не пытался через суд снизить размер алиментов. Хотя после подписания соглашения по алиментам у Петренко в новом браке родилось три дочери. Его жена Кристина жаловалась, что семья живет на съемной квартире: «У Игоря много обязательств». У Климовой тоже расходов достаточно: она не замужем, с детьми и мамой живет в загородном доме в подмосковном элитном поселке. Актриса только за учебу в частной Ломоносовской школе платит в год по 1 миллиону 620 тысяч рублей за ребенка. Екатерина воспитывает и двух дочерей: 20-летнюю студентку Лизу от бизнесмена Ильи Хорошилова, и 7-летнюю Беллу от актера Геллы Месхи.

Климова и Петренко развелись 8 лет назад Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кто еще? Дана Борисова добилась через суд, чтобы бывший муж платил алименты на 15-летнюю дочь Полину не 15 тысяч рублей в месяц, а 60 тысяч. Однако предприниматель Максим Аксенов перевел только 15 тысяч. Борисова предупредила: когда долг накопиться пойдет в суд. Суд удовлетворил иск нападающего хоккейного клуба «Авангард» Ивана Телегина к экс-жене певице Пелагее о снижении размера алиментов на 6-летнюю дочь Таисию. Телегин перечислял дочери 25% доходов – по слухам это около 500 тысяч рублей в месяц. Недавно он начал платить алименты на 6-летнего сына Марка от экс-гражданской жены Евгении Ноур. Потому имеет право, чтобы размер алиментов на сына и дочь не превышал 33% от ежемесячного дохода. Теперь на каждого ребенка Телегин будет платить по 16,5% от своего дохода.

Споры за наследство Моисеева

Подробности судебного процесса по борьбе за наследство певца Бориса Моисеева станут понятны в ближайшее время. Адвокат ждет ознакомления с завещанием, изучает информацию, документы. После смерти Моисеева его родной брат 82-летний Маркс Толкач жаловался, что Борису последние годы не давали с ним общаться. По версии друзей артиста: Борис сам этого не хотел. Толкач живет в Канаде, на похоронах не был. Сейчас он заключил соглашение с адвокатом Александром Добровинским: «Господин Маркс Толкач пригласил меня представлять его интересы в наследственном деле его брата Бориса Моисеева. С его слов, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач — наследства, были составлены под давлением и/или ничтожны». Известно, что две столичных квартиры, апартаменты в Юрмале и Болгарии артист переписал своему директору Сергею Гороху, который помог Моисееву сколотить «состояние» на недвижимости, спродюсировав в том числе и дуэт с Гурченко. Самая дорогая квартира площадью 120 кв м отошла Сергею Гороху по договору пожизненной ренты. Горох опекал Моисеева после инсультов, ежедневно навещал, привозил все необходимое, контролировал быт.