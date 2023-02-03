Штаты стелят соломку: как понимать утечку о предложении ЦРУ отдать России пятую часть Украины

Глава ЦРУ Уильям Бернс Фото: REUTERS

Глава ЦРУ Уильям Бернс в середине января пытался склонить Киев к миру с Москвой в обмен на украинские территории. Эта новость, опубликованная немецкой Neue Zurcher Zeitung, заглушила все остальные, касающиеся конфликта на Украине. Бернс, разумеется, выполняя поручение своего шефа Байдена, предложил Зеленскому отдать России 20 процентов территории Украины и на этом закончить конфликт.

Якобы и российской стороне было предложено то же самое, сообщает газета. Но, хотя все привыкли, что американцы умеют делать предложения, от которых невозможно отказаться, на этот раз эмиссара Белого дома обе стороны, выходит, «послали». И только после провала этой секретной миссии Байден, который, дескать, всячески пытался избежать затяжной войны на Украине, и решил поставить Киеву танки Abrams. А что ему оставалось делать, если Зеленский и Путин отвергли мирный план? Вернуться к стратегии: чем больше оружия Запад поставит Киеву, тем ближе будет мир. Свои танки, кстати, ВСУ поставят и немцы, которые ждали, когда США подадут им пример. Так что теперь у американцев новый мирный план, назовем его, например, «Оружие ради мира».

Согласитесь, что выглядит новость немецкого издания как грубый «вброс». Тем более, что американское издание - и гораздо более солидное - Newsweek, ссылаясь на слова заместителя пресс-секретаря совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта, написала, что статья NZZ «не соответствует действительности». Кому верить?

Еще труднее принять сенсацию за правду, если вспомнить, что писали о «тайном» визите директора ЦРУ в Киев те же американские СМИ пару недель назад. «Уильям Бернс, - сообщала тогда The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, - тайно посетил столицу Украины, чтобы проинформировать президента Владимира Зеленского (...) относительно того, что Россия планирует в военном отношении в ближайшие недели и месяцы.» И еще он заверил украинского президента в «неизменной поддержке Украины». По утверждению The Washington Post, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева администрацией президента Джо Байдена остается сильной…

Кому после этого верить? Вопрос о мире на Украине слишком серьезен, чтобы играть в «ромашку». Но политики (а вряд ли СМИ с репутацией будут по своей воле дурить читателей), похоже, водят публику за нос, подбрасывая версии, которые могут сбить с толку не только чужих, но и своих.

Здесь уместно вспомнить о некоторых правилах ведения информационных войн и сделать предположение, ради чего они принимают такой поворот. «Информационный шум», когда нам сообщают разноречивые и чаще всего не соответствующие реальности сведения, призван как раз скрыть действительные ходы и намерения. Конфликт Запада с Россией на Украине явно обостряется. Установка НАТО/ЕС на «победу на поле боя», пусть и ценой украинских жизней, пока не отменена. Но и перспектив заставить Москву капитулировать, как этого бы в Вашингтоне и Брюсселе ни хотели, никаких нет. Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»

«Кто виноват?» - это вопрос на «потом», потому что очевидный для всех ответ на него даст исход схватки. Но проигравшей стороной Запад себя никогда по своей воле не признает. Поэтому, на всякий случай, предвидя всякое, в том числе и малоприятное, надо пускать «информационные круги» о своем желании остановить войну. «Мир в обмен на территории» - формула, освоенная американцами на Ближнем Востоке, почему бы и сейчас не бросить пробный камень на эту тему? Даже не будем ехидствовать по поводу того, как этот камешек будет воспринят Киевом, все-таки представление, что американской собакой вертит украинский хвост, явно преувеличено. Как надо будет, так и поймут.

Так зачем же все-таки мог понадобиться «миролюбивый вброс»? Заметим, что Москва и Киев, по этой версии, сорвали попытку Вашингтона стать миротворцем и прекратить конфликт. Во-первых, американцев эта «клевета» никак в действиях не ограничивает: было или не было - решайте сами, а мы поступаем по обстоятельствам. Во-вторых, если ситуация складывается не в пользу его украинского протеже, Белый дом, действительно, может прорабатывать вариант «достойного» для себя мира, пусть и за счет украинских территорий. Даже при нынешнем очевидном желании затянуть конфликт как можно дольше. На всякий случай…