Шведский неонацист, собирающийся построить «Четвертый рейх», будет тренировать испанских радикалов

Симон Линдберг считает Холокост обманом и призывает уничтожать дома евреев. Фото: nordfront.se

Лидер «Северного движения сопротивления» (СДС) Симон Линдберг заявил, что получил предложение тренировать испанских ультра и по этому поводу выступит на закрытом заседании неонацистской организации «Становление Европы» в Мадриде. Как пишет Publico, шведский националист предлагает свои «преподавательские» услуги ещё с 2019 года, однако раньше подобные приглашения поступали лишь самому узкому кругу сторонников Линдберга в Северной Европе.

Симон Линдберг не скрывает свою любовь к свастикам и ненавидит евреев и мигрантов. Он настолько почитает культ личности Гитлера, что мечтает продолжить его дело и создать «Четвёртый рейх» на территории современной Европы.

Северное движение сопротивления – это неонацистская организация, ставящая целью создать североевропейскую республику, состоящую из Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и стран Прибалтики. В 2015 году организации удалось зарегистрироваться в ЦИК в качестве новой политической партии, что признало её деятельность на территории страны абсолютной легальной.

Согласно различным исследованиям, на сегодняшний день СДС насчитывает около 300 неонацистов, работающих по всей Северной Европе. Тем не менее лишь финский суд запретил деятельность организации на территории своей страны, отметив, что СДС проповедует насилие и агрессию, распространяет риторику ненависти, а также нарушает базовые права человека. В остальных странах радикалы осуществляют свою деятельность без особых препятствий.

Одной из основ идеологии Линдберга является отрицание Холокоста. «Это всё обман» – таким стало вступительное слово шведского неонациста на собрании организации, созванном 27 января в международный день памяти жертв Холокоста. В Осло последователи Линдберга расписали той же фразой ведущей к городской синагоге дорогу от израильского посольства. Лидер СДС не забыл похвастаться этим в своём официальном канале в Telegram.

В ноябре 2020 года датские хакеры обнародовали секретный чат Линдберга и главы отделения СДС в Дании Якоба Вуллума Андерсена, в котором они обсуждали секретную кампанию по вычислению евреев в регионе. Результатом должно было стать полное уничтожение еврейских хозяйств и домов на территории Северной Европы. Всё закончилось осквернением 80 могил на еврейском кладбище, а слитая переписка стала вещдоком в суде против двух датских неонацистов, обвинённых в вандализме.

В последнем отчёте, опубликованном организацией «Проект по борьбе с экстремизмом», говорится, что Симон Линдберг всё больше принимает в свои ряды людей разных европейских национальностей (не только из её северной части), и испанские радикалы, конечно же, не упустили подобную возможность.

Хотя неонацистская организация «Становление Европы» не запрещена в Испании, точное место заседания, на котором выступит Линдберг, пока не сообщается. Из-за опасений отмены или протестов конкретный адрес встречи будет отправлен участникам по электронной почте «за небольшой промежуток времени до начала мероприятия». Кстати, вход на заседание платный, а самих участников просят проявить «серьёзность и корректность в выборе костюма»: неонацисты стремятся избавиться от типичного образа радикала и делают ставку на официально-деловой стиль в одежде.