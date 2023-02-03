В 2022 году 30 детей росгвардейцев были приняты в вузы по льготе

Дети участников СВО будут иметь преимущество при поступлении в высшие образовательные учреждения и в этом году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тридцать детей участников специальной военной операции поступили в 2022 году в военные институты Росгвардии на льготных условиях. Об этом сегодня сообщили в Росгвардии.

«Актуализированы правила приема в военные институты войск национальной гвардии Российской Федерации с учетом изменений законодательства о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», - отметили в Росгвардии.

В ведомстве так же рассказали, что специальные квоты поступления в ведомственные образовательные организации для детей участников специальной военной операции определены и на этот год: «в 2023 году в рамках организации приемной кампании в военные институты войск национальной гвардии будет продолжена реализация положений о дополнительной поддержке семей военнослужащих и сотрудников, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции».

Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла законопроект о предоставлении детям участников спецоперации на Украине бюджетных мест в высших учебных заведениях. Образовательные организации обязали ежегодно устанавливать отдельную квоту для таких категорий граждан в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

В прошлом учебном году по всей России в рамках специальной квоты было выделено 43 583 таких места. При этом общий объем бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета в 2022 году составил 425 894 места.

Отметим, что согласно майского указа президента Владимира Путина «о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих» такое право получат дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов.