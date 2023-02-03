Минздрав России: сладкую газировку снабдят устрашающими надписями

Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава рассматривает возможность ввести обязательную маркировку для сладкой газировки по схожему с пачками сигарет принципу. Фото: Shutterstock

Департамент медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава рассматривает возможность ввести обязательную маркировку для сладкой газировки по схожему с пачками сигарет принципу. С таким предложением выступил Институт исследования проблем современной политики. Причина кроется в том, что многие люди, особенно дети и подростки, до конца не осознают весь вред для здоровья, который может нанести регулярное употребление сладких напитков. Ожирение, диабет, проблемы с сердцем и сосудами, расстройства психики и работы центральной нервной системы – это только несколько направлений, по которым «бьют» сахар и подсластители из газировок.

В Департаменте Минздрава согласились, что «потребление подслащенных напитков представляет собой угрозу для общественного здоровья». Однако от идеи изменить внешний вид банок и бутылок с газировкой, до того, как на прилавках появятся упаковки с предупреждениями, скорее всего, пройдут еще годы. Содержание предупреждения, его размер на банке и визуальное оформление должно пройти экспертизу на эффективность. Оцениваться будут такие критерии, как понятность и способность повлиять на поведение людей. Отправной точкой для разработки нового вида газировки может послужить признанный в Департаменте успешным опыт предупреждений на табачной продукции, сообщает издание "Известия".

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