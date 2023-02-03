«Администрация Байдена — импотенты»: Шпионский воздушный шар из Китая переполошил Америку

Таинственный аэростат проплыл над секретными военными объектами США накануне визита госсекретаря Блинкена в Пекин Фото: REUTERS

Казалось, ничто не может сместить украинский кризис с первых полос заокеанских СМИ — но это удалось загадочному небесному страннику. По утверждениям чиновников Пентагона, «китайский воздушный шар-шпион» пересёк северную часть Тихого океана, пролетел над Аляской, потом над диким западом Канады и снова над территорией США. В том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками и прочие интересные объекты.

Примечательно, что на следующей неделе ожидается визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин — и официальная Америка рассматривает появление «китайского аэростата-разведчика» как крайне недружественный шаг.

Сами по себе подобные устройства — вещь не новая. Они появились в годы Холодной войны ещё до космической эры, были снабжены фотоаппаратурой и прочей «джеймсбондовщиной». Применение банальное: в умеренных широтах Северного полушария господствуют западные ветры, оболочка с газом легче воздуха запускается откуда-нибудь с натовской базы в Европе или Турции и дрейфует над территорией СССР, делая снимки высокой чёткости.

Сбить подобный шар сложно: высота полёта — 20-30 тысяч метров, большинство самолётов-истребителей так высоко не забираются. Да и для зенитной ракеты — задача не из лёгких: теплового излучения у шара нет, его оболочка почти прозрачна для радиоволн — попробуй-ка наведись. Наконец, современная ракета «земля-воздух» может стоить многократно раз дороже простенького шара с фотоаппаратом. Буквально — «из пушки по воробьям».

С появлением космических спутников «аэростаты-шпионы» уже не столь актуальны, но могут до сих пор использоваться, например, для вскрытия систем ПВО вероятного противника.

И лишь отдельные трещинки на оболочке «китайского воздушного шара-шпиона» мешают поддержать негодование Пентагона и его версию о происхождении этого объекта. Вся информация об странном летающем объекте известна лишь со слов американских чиновников. Страна происхождения на борту не написана, запустить посланца из северной части Тихого океана мог кто угодно: хоть Северная Корея, хоть Южная, хоть Япония, хоть сама армия США откуда-нибудь с безлюдных Алеутских островов.

Прояснить ситуацию могли бы детали шара — по ним, вероятно, можно определить, где он изготовлен. Но последние несколько дней канадские и американские авиаторы и службы ПВО наблюдали небесного гостя исключительно на большой визуальной дистанции. Сбивать его почему-то отказываются — «обломки могут ранить кого-то на земле или причинить ущерб». Возможно, потому, что тогда исчезнет возможность подогревать в СМИ инфоповод о «дрейфующем прямо над нашими головами китайском шаре-шпионе».

Впрочем, простым американцам можно не волноваться. Небесный тихоход летит сильно выше авиационных трасс и не представляет угрозы для гражданских авиалиний.

Зато американские оппозиционеры не упустили возможности в очередной раз пнуть Белый дом. Китай они не любят — но 46-го президента США Джо Байдена любят ещё меньше.

«Пентагон день за днём отслеживает китайский шар-шпион, НЕ сбивая его, — пишет ультраконсервативная депутатша Палаты Представителей — Марджори Тейлор Грин. — И при этом бросает американское вооружение на $85 млрд в Афганистане (имеется в виду прошлогодняя эвакуация сил США после 20 лет пребывания в этой стране — прим. ред.). Администрация Байдена — импотенты», — подводит итог женщина-политик.