Золотов отметил активность иностранных наемников в зоне СВО

ФОТО: Росгвардия

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил ряд своих подразделений в Крыму и Херсонской области.

На одном из полигонов в Республике Крым глава ведомства проверил подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, навыки владения различными видами оружия, элементы тактической и огневой подготовки.

«Генерал армии Виктор Золотов дал высокую оценку подготовке личного состав, вручив подразделению Росгвардии снайперскую винтовку одной из последних модификаций», - сообщили в Росгвардии.

ФОТО: Росгвардия

В Херсонской области Золотов заслушал доклады офицеров, которые ему доложили обстановку в регионе и поставил задачи. В том числе, по всестороннему обеспечению подразделений Росгвардии.

«В зоне СВО у противника отмечается увеличение числа наемников из Европы. Они имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, соответствующую подготовку», - предупредил бойцов Золотов и наградил отличившихся военнослужащих боевыми орденами и медалями.

Отметим, что с начала специальной военной операции 10 офицеров войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 20 тысяч - государственными и ведомственными наградами.

ФОТО: Росгвардия

Кроме боевой работы по уничтожению диверсантов росгвардейцы ежедневно проводят мероприятия и по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, за минувший год уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов.

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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу нового Министра внутренних дел по Республике Крым. На эту должность Указом Президента России назначен генерал-майор полиции Игорь Илларионов.

«Глава федерального ведомства охарактеризовал республиканского Министра как ответственного и принципиального руководителя, обладающего хорошими аналитическими и организаторскими способностями. Профессиональный путь Игорь Илларионов начал рядовым милиционером патрульно-постовой службы. Получив ведомственное образование, вернулся в райотдел оперуполномоченным уголовного розыска. На протяжении последующих 15 лет работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью в Московской области. Несколько лет проходил службу в центральном аппарате министерства, где решал задачи по укреплению собственной безопасности ведомства. Позже возглавил Управление МВД России по Калининградской области. В дальнейшем был назначен заместителем начальника столичного главка», – сообщила детали биографии генерала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ФОТО: Росгвардия

Владимир Колокольцев выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт в совершенно разных по многим характеристикам субъектах позволит руководителю МВД по Республике Крым пресечь все попытки дестабилизировать ситуацию, защитить объекты критической инфраструктуры, обеспечить готовность сотрудников полиции к грамотным и четким действиям в любых условиях оперативной обстановки, активизировать оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом оружия.