Золотов отметил активность иностранных наемников в зоне СВО

ФОТО: Росгвардия

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил ряд подразделений ведомства в Крыму и Херсонской области.

На одном из полигонов в Республике Крым глава ведомства лично проверил подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции (СВО), навыки владения бойцами различными видами оружия, элементами тактической и огневой подготовки.

«Генерал армии Виктор Золотов дал высокую оценку подготовке личного состав, вручив подразделению Росгвардии снайперскую винтовку одной из последних модификаций», - сообщили в Росгвардии.

В Херсонской области Золотов заслушал на совещании доклады офицеров, которые доложили ему обстановку в регионе. После этого директор поставил им задачи. Среди первоочередных - всестороннее обеспечение подразделений Росгвардии.

«В зоне СВО у противника отмечается увеличение числа наемников из Европы. Они имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, соответствующую подготовку», - предупредил бойцов Золотов и наградил отличившихся военнослужащих боевыми орденами и медалями.

Отметим, что с начала специальной военной операции десять офицеров Росгвардии удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а более 20 тысяч - государственными и ведомственными наградами.

Кроме боевой работы по уничтожению диверсантов, росгвардейцы ежедневно проводят специальные мероприятия по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами. За минувший год уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов.

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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу нового Министра внутренних дел по Республике Крым. На эту должность Указом Президента России назначен генерал-майор полиции Игорь Илларионов.

«Профессиональный путь Игорь Илларионов начал рядовым милиционером патрульно-постовой службы. Работал в уголовном розыске, 15 лет в Управлении по борьбе с организованной преступностью по Московской области. Возглавлял Управление МВД России по Калининградской области, был заместителем начальника столичного главка», – сообщила детали биографии генерала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт позволит Илларионову пресечь все попытки «дестабилизировать ситуацию, защитить объекты критической инфраструктуры, обеспечить готовность сотрудников полиции к грамотным и четким действиям в любых условиях оперативной обстановки, активизировать оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом оружия».

ФОТО: Росгвардия

ФОТО: Росгвардия