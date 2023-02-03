Искусственный интеллект изобразил, как будут выглядеть дети, родившиеся на Марсе

Дети, родившиеся и выросшие на Марсе – такими их представляет искусственный интеллект

Фотографии детей, которые родятся и будут жить на Марсе, «показала» нейронная сеть DALL-E. Она та самая, которая недавно шокировала соцсети «последними селфи» - снимками, которые могли бы сделать люди перед концом света. Например, в ходе начавшийся ядерной войны или после какой-нибудь глобальной природной катастрофы или пандемии. Получилось отвратительно натурально – просто кошмарно. Не дай бог, как говорится.

И в этот раз искусственный интеллект, пораскинув своими специально обученными мозгами, сгенерировал несколько изображений. Их публикует британский таблоид The Sun.

Марсианские дети внешним видом, мягко говоря, не радуют – скорее пугают. Они не то, чтобы совсем уроды, но далеко не красавцы. Странные высокие прически, узкие лица, напряженные взгляды. Некоторые – особенно младенцы – со смазанными чертами лица и с когтистыми лапами.

Характерные особенности людей, родившихся на соседней планете, отнюдь не плоды лишь необузданной нейронной фантазии. В какой-то мере они отображают прогнозы ученых, которые полагают, что будущим переселенцам придется несладко. Тем не менее, желающие эмигрировать есть. Планы колонизации Марса давно вынашивает Илон Маск (Elon Musk) - глава и основатель корпорации SpaceX. Обещает переселить туда миллион человек. Но чем рискуют энтузиасты?

Марсиане смогут высоко подпрыгивать и далеко плеваться - сила тяжести на Красной планете составляет треть от земной. Но за это придется заплатить собственными костями. Пониженная гравитация приведет к тому, что они станут «таять» со скоростью до 2 процентов в месяц. Быстрее, чем на МКС. Два-три года на Марсе — и половины не останется.

Конца света еще нет, а соответствующие селфи уже есть

У переселенцев, прижившихся на Марсе, удлинятся руки, которыми можно будет хвататься за окружающее предметы, чтобы ловчее и быстрее двигаться в условиях ослабленной гравитации. С той же целью разовьются когтисты лапы.

Скорее всего у «марсиан» увеличатся грудные клетки и, соответственно, легкие. Чтобы интенсивнее снабжать организм кислородом. Крупнее станут и глаза. Чтобы лучше видеть при скудном освещении. Ведь своего кислорода на Марсе едва-едва. А Солнце дальше. Его диск гораздо меньше — 0,625 того, что виден с Земли.

Переселенцев ждет повышенная радиация. Многие считают, что она, в итоге, их и погубит. Кому охота безвылазно прятаться где-нибудь в недрах? Придется выходить на поверхность для некой созидательной деятельности — что-нибудь, к примеру, выращивать или строить. Тогда каждые 500 дней «марсиане» будут получать дозы радиоактивного облучения, которые в 6 раз превышают максимально разрешенные для сотрудников земных ядерных объектов.

Но радиация способна и ускорить эволюцию - спровоцировать некие случайные генетические изменения, которые окажутся полезными на Марсе. Например, может измениться цвет кожи. Ученые ожидают появления в ней пигмента, который обеспечит естественную защиту от облучения. Например, в коже станет гораздо больше меланина — темного пигмента. Или того, который еще темнее - эумеланина. Такими пигментами, кстати, стали защищаться почерневшие до неузнаваемости грибы и лягушки в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - особенно в тех местах, на которые «плеснуло» расплавленным веществом из активной зоны реактора. Вроде бы и люди со временем «перекрасятся» подобным образом. В защитных целях.

Родила марсианка в ночь не то сына, не то дочь…

Не исключено, что в ходе дальнейшего эволюционного отбора, «марсиане» станут ярко-оранжевыми. Как морковки. Выработают каротиноиды — оранжевые пигменты, которые хорошо защищают еще и от солнечного излучения. Подобные метаморфозы были замечены на Земли — у насекомых, которые вдруг обзаводились соответствующими гены.

СКАЗАНО

«Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее. В какой-то момент мы станем марсианами. Для меня это ясно как день. Ведь нельзя же оставаться на Земле вечно…»

(Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки).