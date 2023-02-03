Детские клубы единоборств из Истры и Новотроицка получили грантовую поддержку

Два детских спортивных клуба единоборств из Московской и Оренбургской области получили грантовую поддержку от Авито Работы. Платформа взяла опеку над СК «AkeLLA» из Истры и СШ «Спартак» из Новотроицка. В частности, за счет выделенных средств клубы получили профессиональное снаряжение: шлемы, перчатки, жилетки и качественную форму для занятий Кобудо. Кроме того, спортсменам оплатили транспортные расходы на участие в различных соревнования и сборах. Ребята участвовали в состязаниях областного и межрегионального уровня, а также проявили себя на кубке Евразии, который проходил в Уфе.

По словам главного тренера спортивного клуба «AkeLLA» Артура Короля, дети вернулись из Уфы с победой - привезли чемпионский титул и три медали.

- Для ребят это новая высота, - отметил главный тренер. - Мы благодарны за оказываемую нам помощь, рады, что смогли свозить наших спортсменов на зимние тренировочные сборы, которые проходили в Тверской области. Успехи на соревнованиях и выездные тренировки очень вдохновляют и мотивируют на новые рекорды.

На данный момент в клубе занимаются 30 спортсменов в возрасте от 5 до 16 лет. Также к детям порой присоединяются их родители.

Во втором клубе занимаются 120 школьников. Они с огромным усердием и энтузиазмов осваивают мастерство всестилевого карате, а также пробуют себя в восточном боевом единоборстве Кобудо и разных стилях рукопашного боя.

- Сейчас проходит огромное количество турниров, поэтому наши ребята тренируются изо всех сил, хотят проявить себя как можно лучше, - говорит Сергей Кабаков, тренер высшей категории спортивной школы «Спартак». - Благодаря оказанной нам поддержке мы обеспечены формой и необходимым инвентарем, заниматься сплошное удовольствие. Все это поможет достичь высоких показателей.

Сейчас в планах у спортивной школы участие в чемпионатах в Подольске, Оренбурге, Уфе, Екатеринбурге и Минске.

Помощь и поддержка этим клубам будет оказываться и в дальнейшем.

- Каждому ребенку предстоит найти призвание в жизни, попробовать себя в разных ролях и профессиях. Но уже с детства спортсмены понимают, что для успеха нужно трудиться и насколько важны командная поддержка и любовь к своему делу. Мы рады стать частью успеха молодого поколения спортсменов, - отметил Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы.