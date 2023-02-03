Нового «Чебурашку», собравшего кассу в почти 6 миллиардов рублей, везут на Ближний Восток

Как говорится, мы строили-строили и, наконец, построили. После феноменального (и предсказуемого) успеха фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко «КП» сразу же задавалась вопросом о продолжении проекта — и его экспорте.

Тогда создатели картины отметили, что ведут работу по продаже прав на показ семейной мелодрамы. А теперь стало известно, что договоренность достигнута. Русского «Чебурашку» увидят на Ближнем Востоке.

— В ближайшее время — в марте — начинается кинопрокат (фильма «Чебурашка») на Ближнем Востоке, — подтвердила глава «Союзмультфильма» Юлианна Слащева.

Работа по реализации прав на кинопоказ мелодрамы в Китае и Европе усердно продолжается.

Фото: кадр из фильма

В настоящий момент сборы «Чебурашки» составляют без малого 5,9 миллиарда рублей. Нет сомнений, что отметка в 6 миллиардов будет пройдена. А в онлайн-кинотеатре START можно посмотреть фильм о фильме по «Чебурашке»: «История новогоднего чуда».