На Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные Силы России продолжают успешное наступление в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации киевского режима.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 70, на Донецком направлении при занятии более выгодных рубежей и позиций ликвидировано свыше 40, на Запорожском более 20.

Генерал-лейтенант отметил, что только на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и три склада с боеприпасами ВСУ.

А по всей линии соприкосновения в кровопролитных боях ВСУ лишилось двух артиллерийских систем М-777 производства США, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, AN/TPQ-37, трех складов с боеприпасами, десяток гаубиц, несколько десятков танков, бронемашин и пикапов.

Также постаралась силы противовоздушной обороны, летчики и ракетчики, что за минувшие сутки нанесли поражение: семи беспилотникам, МиГ-29 над Червоноармейским Херсонской области, 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

Конашенков отметил также ликвидацию пусковой установки тактических ракет «Точка-У» и зенитного ракетного комплекса «NASAMS» производства Норвегии в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

382 - самолета

206 - вертолетов

3008 - беспилотных летательных аппаратов

403 - зенитных ракетных комплекса

7723 - танка и другие боевые бронированные машины

1004 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3988 - орудий полевой артиллерии и минометов

8255 - единиц специальной военной автомобильной техники