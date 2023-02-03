При оформлении предзаказа на новые смартфоны Samsung Galaxy билайн подарит до 10 тысяч бонусных рублей

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В салонах билайн появилась возможность оформить предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy, старт продаж которых начнется в середине февраля.

Всех, кто закажет новенький гаджет, в подарок ждут до 10 тысяч бонусных рублей, которые можно будет потратить на услуги связи. Количество бонусов зависит от выбранной модели. Но в любом случае, минимальное их количество стартует от 6 тысяч рублей.

Стоимость телефонов из новой линейки Samsung Galaxy — от 69900 рублей. Речь идет о базовой версии S23.

Первая партия новинок Samsung сертифицирована производителем для стран Таможенного союза, это значит, что поддержка устройств будет оказываться во всех официальных сервисных центрах Samsung в России.

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